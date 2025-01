Pronti a prendere Bisseck: super colpo Champions

Il club in lotta per la Champions League è pronto a lanciare l’assalto per Yann Aurel Bisseck: ecco la risposta dell’Inter

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi per Yann Aurel Bisseck che, oltre ad uscire sconfitto dalla Supercoppa con la sua Inter, ha riportato anche un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per un po’.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore tedesco dopo la partita hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra e ciò vuol dire che Bisseck si perderà praticamente tutto il mese di gennaio. La prognosi è infatti di 20 giorni di stop ed il difensore dovrebbe rientrare appena in tempo per il terzo derby stagionale contro il Milan in programma il prossimo 4 febbraio.

Bisseck salterà sicuramente le sfide contro Venezia, Bologna ed Empoli di campionato e quella contro lo Sparta Praga di Champions League, mentre nella più positiva delle ipotesi potrebbe tornare tra i convocati quantomeno per la sfida contro il Lecce. L’obiettivo di Inzaghi è comunque quello di non affrettare troppo i tempi e di riaverlo a disposizione per il derby. Tuttavia, è da capire anche se Bisseck resterà a Milano in questa sessione di mercato, anche perché per il tedesco stanno suonando sirene dalla Premier League.

Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, sul difensore si sta muovendo concretamente il Nottingham Forest che vuole regalarsi un super colpo per puntare ad un piazzamento alla prossima Champions League.

Inter, pericolo inglese per Bisseck: lo vuole il Nottingham Forest

Squadra rivelazione di questa stagione di Premier League il Nottingham Forest, attualmente al secondo posto in classifica, sogna di qualificarsi per la Champions League il prossimo anno ed è pronto a regalarsi un grande colpo dal mercato. Grande colpo che porta il nome di Yann Aurel Bisseck che in questa stagione sta mostrando tutto il suo potenziale con l’Inter.

Il difensore ha disputato fin qui 21 partite, segnando anche un gol e firmando 2 assist, attirando l’interesse di alcuni club tra cui quello dei biancorossi. Il Nottingham sarebbe pronto ad andare all’assalto di Bisseck già in questa sessione di mercato, ma la posizione dell’Inter sul giocatore è abbastanza chiara: a gennaio non sarà ceduto.

Inzaghi reputa importante Bisseck, per non dire fondamentale, e vuole contare su di lui anche per la seconda parte di stagione dopo averlo convinto in questa prima parte. Il difensore tedesco, inoltre, si trova molto bene all’Inter e sebbene in A abbia giocato solo 12 gare, è contento dello spazio e della fiducia riposta in lui da parte dell’allenatore.

Solo un’offerta davvero importante potrebbe far vacillare l’Inter che ha intenzione di trattenere il giocatore a tutti i costi. La volontà dei nerazzurri, però, non farà demordere il Nottingham Forest che ha comunque intenzione di presentare un’offerta in questa sessione di mercato, provando a convincere Bisseck a sposare il proprio progetto, cosa che allo stato attuale delle cose non sarà facile.