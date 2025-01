Ventotto milioni: colpaccio bianconero e addio Milan

Il Milan è molto attivo in sede di calciomercato sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita con i rossoneri che devono fare i conti con un’offerta per un big.

Possibile colpo di scena in casa Milan per quello che riguarda il futuro di un big della rosa a disposizione di Conceicao. Maxi offerta da 28 milioni di euro e addio possibile.

Il pareggio contro il Cagliari in campionato ha fatto infuriare Sergio Conceicao che nel post partita si è scagliato contro i suoi giocatori affermando di aver visto il peggior primo tempo di una partita di calcio da quando è un allenatore. Parole dure che potrebbero avere ripercussioni anche in sede di mercato con i rossoneri che potrebbero cambiare molto dal punto di vista della rosa. Nel frattempo è giunta una maxi offerta per un difensore che potrebbe salutare già durante il mercato invernale.

Milan, maxi offerta sul mercato: un big può diventare bianconero per 28 milioni

Stando a quanto affermato da Footballinsider247.com, il Newcastle sarebbe fortemente interessato al cartellino di Fikayo Tomori, centrale difensivo che con Conceicao sembra aver ritrovato il posto da titolare dopo alcune settimane passate in panchina.

Il prezzo che il Milan fa di Tomori è di circa 28 milioni di euro ma la decisione di Conceicao di puntare su di lui al centro della difesa potrebbe rendere difficile l’affare in questa sessione di mercato. Il Milan dovrebbe infatti trovare un sostituto all’altezza già durante questo mese e l’operazione non sembra facile. Il Newcastle è però pronto ad aprire un dialogo con il Milan per capire se ci siano margini per chiudere positivamente l’affare.

Già durante la scorsa estate il Newcastle si era fatto avanti per cercare di riportare in Inghilterra l’ex Chelsea e sondando il terreno anche per Malick Thiaw, senza però riuscire a trovare l’intesa con il Milan che aveva bloccato la partenza dei due centrali. La sensazione è che l’affare difficilmente si possa chiudere durante il mese di gennaio ma che tutto possa essere rimandato alla prossima estate.

Il Milan, intanto, deve fare i conti anche con i problemi relativi alla cessione di Okafor al Lipsia con il club tedesco che starebbe valutando altre piste in queste ore con i rossoneri che rischiano di vedersi complicare e non poco i piani per arrivare a Marcus Rashford. Per prendere la punta del Manchester United, infatti, saranno necessarie delle cessioni in attacco.