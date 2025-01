Milan sotto shock: “Donnarumma all’Inter!”

Donnarumma torna in Serie A, ma non al Milan: il portiere del PSG è nel mirino dell’Inter



La Serie A potrebbe presto riabbracciare Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, da molti anni perno del PSG, è riuscito a conquistare la fiducia dell’intero ambiente parigino, e ormai da tempo è uno degli intoccabili della squadra più forte e ricca di Francia. Questo non vuol dire però che il suo futuro sia legato al PSG per sempre. C’è anzi chi lo riporterebbe molto volentieri in Italia. Ad esempio l’Inter di Marotta, alla ricerca di quello che dovrà essere l’erede di Sommer.

L’estremo difensore svizzero ha ormai raggiunto i 36 anni, e per quanto rimanga uno dei portieri migliori del nostro campionato, nel rendimento è sceso rispetto alla scorsa stagione. Lo dimostra l’aumento del numero di errori individuali, praticamente assenti nella sua prima stagione in Serie A.

Il suo posto in nerazzurro, chiaramente, con il passare del tempo non può più essere dato per scontato. E considerando che in molti, forse compreso lo stesso Inzaghi, non ritengono Josep Martinez all’altezza di poter raccoglierne l’eredità, c’è chi ha apertamente consigliato all’Inter di fiondarsi su Donnarumma, a discapito del suo passato milanista.

Inter, Donnarumma nel mirino? I tifosi del Milan restano senza parole

Al momento non si tratta ovviamente né di una trattativa, né di una reale indiscrezione di mercato. Tutt’al più di una suggestione lanciata da un opinionista che di portieri se ne intende, l’ex estremo difensore Emiliano Viviano.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay su Twitch, l’ex calciatore ha analizzato la situazione riguardante Sommer all’Inter e, dopo aver di fatto lanciato un piccolo allarme per il futuro, ha voluto consigliare la dirigenza nerazzurra, indicando un profilo che sarebbe perfetto per raccogliere l’eredità del portiere elvetico.

“Se fossi nell’Inter io prenderei Gigio, soprattutto per questioni legate all’età“, ha spiegato Viviano. Per quanto, a livello di talento, preferisca Courtois, comunque al momento inarrivabile per l’Inter, una scelta adatta al target dei nerazzurro a suo parere sarebbe proprio l’ex portiere rossonero.

E, dal canto suo, lo stesso Donnarumma non dovrebbe dare troppo peso al suo passato, nel caso di proposta interista: “Se fossi in lui io andrei lo stesso all’Inter. E il fatto che è tifoso del Milan non potrebbe rappresentare un problema, altrimenti dovrebbe dire addio alla Serie A. Da noi può andare solo all’Inter o alla Juventus“.

Parole chiare che riflettono il pensiero, come sempre senza peli sulla lingua, dell’ex portiere viola. Resta da capire se, economicamente parlando, un’operazione del genere possa essere supportare un’operazione del genere dal punto di vista dell’ingaggio. Il portierone di Castellammare a Parigi guadagna infatti circa 10 milioni di euro a stagione, ed è naturale che per tornare in Serie A dovrebbe accontentarsi di una somma più contenuta.