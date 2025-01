Roma e Inter la chiudono ora: scambio lampo

C’è un affare in ballo tra Roma e Inter che può concretizzare in modo lampo in questo mercato di gennaio. Potrebbe rendere felici sia Inzaghi che Ranieri

Le due squadre stanno combattendo per obiettivi diversi e i due allenatori hanno bisogno di alcuni rinforzi (soprattutto quello dei giallorossi). Marotta potrebbe regalare a Ghisolfi un profilo cercato, mentre da Trigoria può sbarcare ad Appiano Gentile un’alternativa di lusso.

La situazione di Roma e Inter in questa stagione è davvero molto differente. Da una parte ci sono i nerazzurri in corsa per tre obiettivi (hanno perso solo la Supercoppa Italiana) e con la prospettiva di essere in testa alla classifica di Serie A se riusciranno a vincere le due gare da recuperare. Simone Inzaghi sta lavorando molto bene con la profondità della sua rosa, ma è consapevole che potrebbe mancare qualcosa in alcuni ruoli per arrivare in fondo a tutte le competizioni. In difesa c’è da ringiovanire e probabilmente si interverrà a giugno, così come in attacco, mentre a centrocampo c’è forse spazio per qualche operazione anche a gennaio.

Tutta ruota intorno al nome di Davide Frattesi, che Marotta e Inzaghi hanno confermato ma che continua a sognare un trasferimento alla Roma. Il suo obiettivo sarebbe quello di giocare di più e un ritorno a Trigoria (dove è cresciuto nelle giovanili) proprio non gli dispiacerebbe. Per concretizzarsi questo tipo di operazione c’è bisogno di uno sforzo economico da parte dei Friedkin, anche perché l’Inter non accetta il prestito né scambi. Quello che potrebbe essere una pedina da inserire in una trattativa del genere è invece un’altra, ovvero Tajon Buchanan.

Roma e Inter lavorano ad uno scambio: Buchanan per Cristante

Alla Roma serve un esterno destro e Buchanan è un nome che può rientrare tra le priorità di Claudio Ranieri. Il giocatore canadese era stato cercato dai giallorossi già quando militava in Belgio, ma alla fine l’Inter aveva avuto la meglio. Il salto dal Bruges all’Inter non è stato semplice e per il classe ’99 ci sono stati anche molti problemi fisici a limitarlo. Adesso che sta bene non trova spazio per la troppa concorrenza da quella parte (Dumfries e Darmian sono di sicuro affidamento). Per il 25enne nordamericano potrebbe aprirsi la chance di andare a Roma per giocarsi le proprie carte. In questo caso chi potrebbe compiere il percorso inverso è Bryan Cristante.

Il centrocampista giallorosso è ancora ai box per un problema alla caviglia ma sta per tornare disponibile. Per lui dopo l’arrivo di Ranieri non c’è stato molto spazio e con una coppia ben assortita come Paredes e Kone, ritrovare una maglia da titolare è impresa ardua. Nell’Inter di Inzaghi potrebbe ricoprire il ruolo di vice Calhanoglu, avendo maggiore esperienza rispetto ad un giovane come Asllani. Il suo procuratore Beppe Riso è al lavoro per far quadrare il cerchio. Lo scambio in questo caso si può fare.