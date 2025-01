Scippo bianconero: nuovo bomber per Gasperini

L’Atalanta progetta un nuovo colpo per potenziare la rosa di Gasperini e continuare a dare la caccia allo scudetto. Il nome.

Tre indizi costituiscono una prova e l’Atalanta, di conseguenza, non intende aspettare oltre per intervenire sul mercato. La Dea, dopo la faticosa vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli lo scorso 22 dicembre, è andata incontro a diverse prestazioni deludenti che hanno portato all’eliminazione in Supercoppa Italiana e rallentato la corsa verso lo scudetto. Il club, scavalcato in classifica dal Napoli e dall’Inter, si è quindi messo alla ricerca di rinforzi da regalare a Gian Piero Gasperini.

La lista della spesa, a sorpresa, comprende soprattutto un attaccante. A breve rientrerà Mateo Retegui (out nelle ultime 3 gare disputate a causa di un infortunio alla coscia) mentre a metà febbraio, salvo sorprese, dovrebbe tornare in gruppo Gianluca Scamacca (rimasto ai box in questi mesi per colpa della rottura del legamento crociato). I nerazzurri, in ogni caso, puntano a prendere un ulteriore elemento offensivo di comprovata qualità così da ampliare le opzioni di scelta del proprio allenatore e rendere l’attuale rosa ancora più competitiva ad alti livelli.

Nel mirino, stando a quanto riportato dal ‘Sun’, è finito un giocatore della Premier League non del tutto felice nella sua squadra ed intenzionato a cambiare aria subito. Parliamo di Dominic Calvert-Lewin, legato all’Everton fino al 30 giugno 2025. La dirigenza dei ‘Toffees’ ha provato più volte a convincerlo a firmare il rinnovo, senza però mai raggiungere l’obiettivo prefissato. Da qui l’idea di provare a venderlo entro il 3 febbraio, in modo tale da monetizzarne la partenza e scongiurare un addio a parametro zero tra 6 mesi.

Atalanta, colpo da scudetto: ecco il regalo per Gasperini, scippo bianconero

Il 27enne finora ha totalizzato 2 reti e un assist in 19 apparizioni complessive in campionato, di cui 16 da titolare. Gasperini, nonostante il bottino tutt’altro che eccelso, lo stima per la sua grande abilità nel gioco aereo e la capacità di favorire, attraverso il lavoro di fisico, di favorire l’inserimento dei centrocampisti. L’Atalanta, di conseguenza, si è iscritta alla corsa e, a breve, proverà a piazzarsi in pole position e a bruciare la concorrenza della Juventus, che ha iniziato a seguirlo come possibile alternativa di Dusan Vlahovic.

Sulle tracce del classe 1997 c’è inoltre il Newcastle. Gli orobici, dal canto loro, in sede di trattativa proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con gli inglesi nati in seguito all’operazione che, in estate, ha portato a Bergamo Ben Godfrey (ad inizio anno passato all’Ipswich). Il colpo, un vero e proprio doppio scippo bianconero, è possibile.