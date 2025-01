Vlahovic firma col Diavolo: scambio accettato

Dusan Vlahovic molto vicino a lasciare la Juventus per firmare con il Diavolo: scambio di mercato in vista per i bianconeri

In una stagione molto complicata come quella che sta vivendo la Juventus, sono davvero in pochi quelli che stanno facendo bene e tra questi non c’è di certo Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo, oltre ad alcuni problemi di natura fisica che hanno limitato la sua presenza in mezzo al campo, quando ha giocato ha deluso la maggior parte delle volte, non riuscendo a dare l’apporto che ci si aspettava. Se in Champions League Vlahovic ha firmato 4 gol in 5 partite, il rendimento in Serie A è stato ben diverso con soli 7 gol in 16 partite, mentre sono stati diversi quelli sbagliati in maniera incredibile, di cui uno a porta praticamente vuota contro il Cagliari che avrebbe evitato l’ennesimo pari ai suoi.

Come la sua squadra, anche l’attaccante serbo che compirà 25 anni il prossimo gennaio non sta vivendo un’annata facile, complice anche le voci su un rinnovo che fatica ad arrivare. La Juventus vorrebbe abbassare il suo ingaggio e spalmarlo su più anni, arrivando ad offrire fino a a 7-8 milioni di euro fino a giugno 2028, ma l’offerta non convince il serbo che ha già detto no.

Un rifiuto che apre le porte all’addio di Vlahovic che potrebbe lasciare la Vecchia Signora già a gennaio, secondo quanto riportato da Fichajes.net, per volare in Inghilterra al Manchester United.

Juventus, Vlahovic addio: via allo scambio con il Manchester United

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, la Juventus non ha intenzione di far follie per rinnovare il contratto di Vlahovic e sarebbe pronta a cedere il giocatore quanto prima. Tuttavia, anziché monetizzare, secondo il sito spagnolo, i bianconeri starebbero pensando di mettere in piedi uno scambio con il Manchester United per portare a Torino Joshua Zirkzee.

L’olandese è un pallino di Thiago Motta che lo ha già allenato quando era al Bologna ed il tecnico sarebbe ben felice di riaverlo a Torino, considerato che era anche un obiettivo della scorsa estate. La Juventus si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un attaccante ed il Manchester United sarebbe di certo tentato da questo possibile scambio, visto che sa quelle parti Vlahovic piace e non poco.

Il poco feeling con la porta e il mancato rinnovo stanno influendo negativamente nel rapporto tra la Juventus e Vlahovic e la sensazione che si ha è che la Vecchia Signora sia ormai stufa di aspettare. Tra Juventus e Manchester United ci sarebbero già stati dei contatti e tutto fa pensare che l’affare possa andare in porto nelle prossime settimane per quello che sarebbe un addio ormai annunciato.