Vlahovic ha già trovato squadra: destinazione inaspettata

Il futuro di Dusan Vlahovic lontano dal club bianconero: addio Juventus, così il centravanti serbo è pronto a spiazzare tutti

Il pari nel Derby della Mole contro il Torino non ha lasciato felice Thiago Motta che già con l’Atalanta ha intenzione di spingere la sua Juventus verso la vittoria. Ma, intanto, a monopolizzare l’attenzione in casa bianconera non è il campo: occhio al calciomercato.

Poco più di due settimane e il mercato di gennaio chiuderà i battenti: alla Juve, tra le possibili entrate, serve qualcosa. Soprattutto in difesa, reparto orfano di Bremer e Cabal e che ha mostrato limiti preoccupanti in questi primi mesi della gestione Motta. C’è però un’altra questione da affrontare il prima possibile. Uno dei nodi più spinosi e difficili da affrontare per la Juventus nel prossimo futuro riguarda certamente il destino di Dusan Vlahovic.

La punta classe 2000 ha giocato senza sosta fino a questo momento, anche a causa della mancanza di alternative di peso a disposizione di Thiago Motta. Nonostante ciò, le critiche per l’ex Fiorentina non sono mancate. Si parla da tempo di come Vlahovic possa effettivamente lasciare la Juve la prossima estate, davanti ad una proposta congrua che accontenti il club bianconero. E pare proprio che questo scenario possa realizzarsi, diventare realtà, molto presto.

Sorpresa Juve: Vlahovic se ne va, annuncio choc

A parlarne su ‘X’ è il giornalista sportivo Giovanni Albanese che – senza troppi giri di parole – ha di fatto rivelato quella che potrebbe essere la prossima squadra del 24enne di Belgrado. A partire dalla stagione 2025/26, non prima.

“A differenza di altri club accostati a Vlahovic più per potenziali incroci di calciomercato che per un reale interesse mostrato nei suoi confronti, c’è un top club europeo che timidamente una valutazione per il futuro la sta facendo e continuerà a farla. Ed è il Barcellona“. Albanese ha quindi parlato della possibilità che la società di Joan Laporta, da tempo alla ricerca di un grande attaccante, possa puntare sul centravanti della Juventus. Un’ipotesi, evidentemente, destinata a diventare qualcosa di decisamente concreto a fine stagione.

“Nessuna sovrapposizione, almeno ad oggi, con la traccia che può portare Araujo alla Juve”, ha aggiunto Albanese concludendo il suo pensiero sul mercato della Juventus, “si tratta di analisi e considerazioni di prospettiva”. Il contratto di Vlahovic scadrà il 30 giugno 2026 e al momento sembra assai difficile che l’attaccante possa rinnovare con i bianconeri. A questo punto – Barcellona ma non solo – le occasioni per l’addio alla Torino bianconera si moltiplicheranno nel corso dei prossimi mesi.