Dalla Juve al Napoli: 50 milioni per il post Kvara

Il Napoli pronto a salutare Kvaratskhelia e a regalare a Conte un suo adeguato sostituto. Serviranno 50 milioni per la firma.

Ancora qualche ora, poi terminerà in maniera definitiva il matrimonio tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia. La carriera del 23enne georgiano, escluso dal match vinto ai danni del Verona, proseguirà al Paris Saint Germain che, a stretto giro di posta, verserà nelle casse azzurre una cifra compresa tra i 75 e gli 80 milioni. Restano da limare alcuni dettagli ma la trattativa, ormai, risulta in dirittura di arrivo. I partenopei, in attesa della fumata bianca, hanno cominciato a riflettere sull’adeguato erede da consegnare ad Antonio Conte. Diversi i profili vagliati, tra cui uno molto apprezzato anche dalla Juventus.

Parliamo di Patrick Dorgu, cresciuto a livello esponenziale nella prima parte della stagione al punto da diventare uno dei cursori migliori della Serie A. Un elemento di grande corsa, capace di finalizzare e rifinire nel migliore dei modi la manovra costruita dai compagni: 3, infatti, le reti siglate dal 20enne danese in 19 apparizioni complessive in campionato, a cui va aggiunto l’assist servito sabato nella gara contro l’Empoli. Il classe 2004 piace molto ad Antonio Conte, convinto di poterlo valorizzare al massimo e di riuscire ad esaltare ancora di più le sue doti offensive.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, di conseguenza, si è fatto avanti attraverso vari sondaggi esplorativi volti a gettare le basi dell’operazione. I contatti tra le parti sono scattati ma, per centrare l’obiettivo, il manager dovrà riuscire a battere una folta concorrenza. Dorgu, come detto, è seguito pure dalla Juventus che, però, punta ad acquistarlo nel corso dell’estate. Occhio, poi, alle tante squadre della Premier League che, di recente, hanno avuto modo di osservarlo dal vivo.

Dalla Juve al Napoli: il post-Kvara ha un nome

La lista delle pretendenti inglesi, stando a quanto riportato dal portale ‘Caughtoffside’, comprende ad esempio il Manchester United ed il Liverpool, non del tutto soddisfatto del rendimento offerto in campo da Andrew Robertson. Vivo, inoltre, l’interesse del Tottenham e del Manchester City. Il Lecce, forte di un contratto in essere valevole fino al 30 giugno 2029, lo venderà soltanto alle proprie condizioni. Tradotto: serviranno almeno 50 milioni per assicurarsi le prestazioni di Dorgu.

Il Napoli ci pensa: l’esterno rappresenta la prima scelta di Conte e Manna cercherà di accontentarlo. Al tempo stesso, il dirigente continuerà a battere le strade alternative che conducono ad Alejandro Garnacho (in uscita dallo United) e ad Edon Zhegrova, valutato oltre 40 milioni dal Lille.