Donnarumma con lo scambio: l’Inter ha già risposto

Gigio Donnarumma è il sogno dell’Inter per l’estate e una trattativa con il PSG è già stata intavolata: il problema è lo scambio che i francesi hanno proposto a Marotta

I nerazzurri vorrebbero affidare la propria porta all’estremo difensore della Nazionale e sperano di poterlo fare a condizioni vantaggiose. Per ora, però, c’è un problema di richieste. Il tutto potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di contropartite tecniche.

All’Inter attuale manca forse un portiere di livello superiore per essere perfetta. Sommer, con i suoi 36 anni, inizia ad essere in parabola discendente e questo potrebbe essere un problema per Inzaghi a lungo andare. Un fuoriclasse tra i pali aiuterebbe ancora di più una difesa già molto solida di suo. Ecco quindi che Marotta sta lavorando in vista di giugno per regalare al proprio tecnico un nome di tutto rispetto. Il preferito, manco a dirlo, è Gigio Donnarumma, che con il PSG ha ancora un contratto fino al 2026 ma sente di aver finito il suo ciclo in Francia.

L’ex portiere del Milan vorrebbe tornare in Italia e a 25 anni ha ancora tutta la carriera davanti. Con un classe ’99 Marotta e Ausilio sistemerebbero il problema definitivamente a lungo, senza bisogno di rimetterci mano a breve. Il problema è accontentare Al-Khelaifi con un’offerta adeguata. La valutazione da 40 milioni di euro è ovviamente troppo alta per essere coperta tutta cash, bisogna quindi studiare un altro tipo di formula.

L’Inter non accetta lo scambio del PSG: per Donnarumma vogliono uno tra Bastoni e Dimarco

Per arrivare a Donnarumma l’Inter è disposta anche a sacrificare qualcuno, ma di certo non i gioielli più preziosi della rosa. Secondo quanto riportato dalla Francia, la richiesta del PSG è stata piuttosto chiara: vorrebbero in cambio uno tra Bastoni e Dimarco. Il centrale mancino e l’esterno sinistro sono l’ossatura della squadra di Inzaghi, nonché due punti fermi della Nazionale di Luciano Spalletti. Per ora Marotta non intende negoziare nessuno scambio che preveda uno dei due leader italiani dello spogliatoio.

Dimarco è seguito da molto tempo dai parigini, visto che Luis Enrique lo considera il migliore per caratteristiche per la sua corsia sinistra. Per quanto riguarda Bastoni, il discorso è simile, ma l’Inter lo valuta non meno di 60 milioni e quindi più di Donnarumma (sono entrambi ’99). Per arrivare alla fumata bianca, quindi, Ausilio dovrà studiare una formula diversa o reperire il cash necessario per coprire l’esborso per il cartellino.