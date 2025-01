Frattesi al posto di Koopmeiners: l’intreccio tra Inter e Juventus

Analisi e scenario particolare che riguarda Frattesi e Koopmeiners, dichiarazione a sorpresa in diretta

Nei giorni in cui il calciomercato di gennaio entra nel vivo più che mai, tiene banco, tra gli altri, il nome di Davide Frattesi. Il centrocampista non sta vivendo una stagione brillantissima all’Inter ed è naturalmente un profilo assai attenzionato da diverse squadre, che ne riconoscono le innegabili qualità. Così, si sta parlando con una certa insistenza di un suo eventuale addio ai nerazzurri.

Da parte del diretto interessato, che non riesce a trovare lo spazio che penserebbe di meritare, la volontà di essere schierato più spesso e di essere determinante. Per il momento, l’Inter nicchia. Marotta ha spiegato che Frattesi non avrebbe chiesto la cessione, a margine della recente partita dei campioni d’Italia a Venezia. Nello stesso contesto, anche l’allenatore Simone Inzaghi ha affermato di vedere Frattesi appieno nel progetto.

A meno che non sia strettamente necessario, e a meno che non arrivi una cifra ritenuta congrua, l’Inter non intende privarsene a cuor leggero. La richiesta nerazzurra si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma ci sta provando seriamente la Roma, che ha messo sul piatto Cristante come parziale contropartita.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane di mercato, aperte a ogni soluzione. Intanto, viene sollevato un particolare intreccio tra l’interista e Koopmeiners, altro giocatore in difficoltà in questa stagione.

“Frattesi titolare nella Juve al posto di Koopmeiners”, il verdetto in onda su Sky

La Juventus ha investito molto per prelevare l’olandese dall’Atalanta, ma finora Koopmeiners è decisamente lontano dai suoi standard. Ed ecco perché su ‘Sky Sport’ si fa riferimento, per il futuro, a una particolare suggestione.

Secondo il commentatore Beppe Bergomi, infatti, “Frattesi sarebbe ideale alla Juventus dove sta giocando Koopmeiners. L’Inter sta diventando una squadra di palleggio, che controlla il pallone e che non va tanto in verticale, lui non è quel tipo di giocatore. Nei nerazzurri inoltre può giocare solo al posto di Barella”. L’affermazione di Bergomi segue quella precedente di Luca Marchegiani, che aveva dichiarato a sua volta che “Frattesi non è il giocatore giusto per l’Inter, sarebbe meglio per lui prima o poi andare a giocare in un’altra squadra, nella Juve sarebbe titolare fisso”. Tempo fa, i bianconeri ci avevano già pensato, chissà che in vista dell’estate non ci sia un ritorno di fiamma.