Il Real Madrid fa spesa all’Inter: addio ad un titolare di Inzaghi

Il calciomercato nerazzurro s’infiamma con un potenziale clamoroso addio: può davvero lasciare l’Inter per il Real Madrid, è un colpo da applausi

Saranno settimane bollenti per i colori nerazzurri. Non solo il campo, che vede comunque la squadra di Simone Inzaghi in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali, ma anche in ottica calciomercato. Entro un paio di settimane bisognerà tirare una riga sugli affari, tra entrate ed uscite, che modificheranno la rosa dell’Inter.

Le grandi manovre, però, sono previste a partire da giugno. A bocce ferme, con i risultati in tasca, per capire dove e come rendere ancora più forte la rosa della ‘Beneamata’. In tal senso il focus sarà non solo sulle sicure entrate ma anche su alcune dolorose cessioni. Una di queste potrebbe portare nuovamente Inter e Real Madrid allo stesso tavolo delle trattative. La dirigenza delle ‘Merengues’ è su tutte le furie dopo la dolorosa e sonora sconfitta in Supercoppa, 2-5 per mano del Barcellona, e sta pensando a rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il tecnico di Reggiolo fino a questo momento ha dovuto fare i conti con diversi gravi infortuni, in primis quello in difesa che ha privato i ‘Blancos’ di Militao per praticamente tutta la stagione. Ecco quindi che in vista della prossima estate Florentino Perez starebbe pianificando una serie di grandi colpi: una rivoluzione, al centro della quale, potrebbe esservi una delle gemme più preziose dell’Inter di Inzaghi. L’incredibile suggestione di mercato, adesso, può spaventare i tifosi della ‘Beneamata’.Dall’Inter al Real, offerta choc: colpo stellare

Si tratta di Nicolò Barella, uno che nello scacchiere di Simone Inzaghi ha assunto da anni un ruolo di primaria importanza. Si sa come Carlo Ancelotti sia un grandissimo estimatore del gioiello sardo che già la scorsa estate era stato avvicinato alla possibile uscita.

Barella lo scorso giugno ha rinnovato fino al 30 giugno 2029, a 7 milioni di euro a stagione. Uno sforzo importante per la dirigenza di Viale della Liberazione che crede, tuttavia, tantissimo nel ragazzo. Se dovesse arrivare la chiamata ufficiale del Real Madrid, però, le cose rischierebbero di cambiare bruscamente. Davanti ad una proposta di 70-80 milioni di euro nemmeno Marotta potrebbe pensare di opporsi seriamente al piano di Florentino Perez.

Un’idea che la dirigenza madridista potrebbe coltivare fino ai mesi estivi quando a bocce ferme si ragionerà su come rinforzare la rosa del Real. E così farà l’Inter che – a questo punto – rischia di ritrovarsi senza il suo più luminoso pilastro a centrocampo. D’altro canto, però, la lunga scadenza può giocare in favore dei dirigenti nerazzurri. Un potenziale tira e molla che già tiene in ansia i tifosi della ‘Beneamata’.