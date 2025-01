La Juve si prende l’erede di Kvara: furia Conte

La Juventus ha messo nel mirino un giocatore molto ambito anche dal Napoli, alla ricerca dell’erede di Kvara. Si complicano i piani di Conte.

Mutano in continuazione le strategie di mercato della Juventus. Fino a qualche giorno fa sembrava che il club fosse alla ricerca di due centrali difensivi e di un centravanti capace di fornire maggiori garanzie rispetto ad Arek Milik. Di recente, invece, è stato definito l’acquisto di un terzino destro: Alberto Costa, proveniente dal Vitoria Guimaraes. E le sorprese non termineranno qua: nel mirino, infatti, c’è un giocatore che il Napoli considera l’erede perfetto di Khvicha Kvaratskhelia.

Il nome è quello di Alejandro Garnacho, scivolato indietro nelle gerarchie del Manchester United in seguito allo sbarco in panchina di Ruben Amorim. Il 20enne spagnolo naturalizzato argentino negli scorsi mesi, sotto la gestione dell’ormai ex allenatore Erik Ten Hag, ha avuto grande spazio giocando spesso dal primo minuto. Dopo l’arrivo del mister portoghese, invece, la sua importanza all’interno del progetto è progressivamente diminuita al punto da rendere possibile il divorzio in queste settimane.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, su input di Thiago Motta che gradirebbe molto avere a disposizione il classe 2004 autore di 8 reti e 5 assist in 30 presenze complessive, si è quindi fatto avanti. I contatti tra le parti, stando a quanto riportato dal portale ‘Caughtoffside’, sono scattati con il manager bianconero che, in sede di trattativa, proverà a chiudere in maniera positiva l’affare proponendo un prestito secco fino al 30 giugno accompagnato, magari, dal diritto di riscatto.

Mercato Juventus, il piano di Guntoli scatena la furia di Conte

I Red Devils, dal canto loro, puntano invece a cederlo a titolo definitivo o con obbligo così da incamerare (o mettere già in preventivo) le risorse necessarie per acquistare dallo Sporting Lisbona Viktor Gyokeres. Ora resta da vedere come proseguiranno le interlocuzioni tra le parti. L’inserimento della Juve, in ogni caso, complica i piani del Napoli.

un tentativo concreto per regalare Garnacho a Conte verrà fatto comunque tuttavia l’interesse manifestato dalla Vecchia Signora obbligherà il Ds azzurro Giovanni Manna a valutare anche profili alternativi. Al manager, ad esempio, piace molto Dan Ndoye del Bologna, che per farlo andare via chiede almeno 25 milioni. Nel mirino ci sono pure Federico Chiesa (il cui futuro è tutto da scrivere) e Patrick Dorgu, pronto a lasciare il Lecce per esibirsi in palcoscenici più prestigiosi. Work in progress alla Juve e al Napoli: sono tante le novità in arrivo.