Asensio arriva subito in Serie A: colpaccio per la Champions

Asensio pronto a lasciare il Paris Saint Germaina a causa del poco spazio ricevuto fin qui. Possibile lo sbarco in Serie A: lo vuole un club.

Supermarket Paris Saint Germain. Il club francese infatti, oltre ad essere ad un passo da Khvicha Kvaratskhelia, a breve conta di concretizzare una serie di operazioni in uscita così da tagliare gli elementi del gruppo poco graditi a Luis Enrique e provare ad incamerare risorse preziose da reinvestire. La lista degli epurati comprende Milan Skriniar (vicino al Galatasaray) e Randal Kolo Muani, in procinto di passare alla Juventus ma non solo. In lista di sbarco c’è anche Marco Asensio, progressivamente divenuto una comparsa nella città della Tour Eiffel.

Il 28enne spagnolo aveva iniziato in maniera positiva la stagione, giocando titolare nelle prime quattro partite di campionato contro il Le Havre, il Montpellier, il Lille e il Brest. Nelle settimane successive, però, il tecnico spagnolo ha preferito fare altre scelte al punto da non utilizzarlo nelle ultime 5 gare affrontate. Il divorzio tra le parti, salvo sorprese, andrà quindi in scena a breve con il classe 1996 pronto a rilanciarsi altrove. Tante le squadre che, nelle scorse ore, si sono fatte avanti attraverso alcuni sondaggi esplorativi volti ad ottenere informazioni sul prezzo e lo stato contrattuale dell’ex Real Madrid.

Tra questi, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista della ‘BBC’ Ekrem Konur, c’è la Juventus. La Vecchia Signora, alla luce delle difficoltà incontrate da Thiago Motta e agevolare così la risalita in classifica, ha messo in cantiere ulteriori acquisti volti a potenziare il reparto offensivo. Il profilo di Asensio (autore di 2 reti e 4 assist in 15 apparizioni complessive) piace molto all’allenatore bianconero, attratto dall’idea di avere a disposizione un giocatore tecnico capace di ricoprire più ruoli nella trequarti avversaria.

Asensio, addio imminente al PSG: possibile lo sbarco in Italia

Il colpo risulta possibile, considerando gli ottimi rapporti esistenti tra le due società. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, a stretto giro di posta, si farà avanti allo scopo di piazzarsi in pole position e chiudere in maniera positiva la trattativa. Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile vista la folta concorrenza. Asensio, ad esempio, piace molto a due squadre della Premier League: il Newcastle e l’Aston Villa.

Vivo, inoltre, l’interesse manifestato dalla Real Sociedad. La Juve, dal canto suo, ci pensa. La priorità ora, dopo l’ingaggio di Kolo Muani, consisterà nel rafforzare la difesa ma Asensio intriga, e non poco, Giuntoli e Motta.