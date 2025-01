Calcioscommesse, indagine clamorosa: arrestato Salas

Mondo del calcio sotto shock. Clamorosa indagine sul calcioscommesse: arrestato Salas perché coinvolto in una rete di scommesse illegali

L’ombra sinistra del calcioscommesse torna ad allungarsi sul mondo del pallone. Tra scandali di varia natura non c’è pace per lo sport più amato e praticato al mondo. Epicentro del nuovo scandalo è la Spagna dove è stato arrestato, e poi rilasciato dopo aver reso dichiarazioni davanti al magistrato, Kike Salas, difensore del Siviglia e obiettivo di mercato della Lazio.

L’ex Tenerife, secondo quanto riportato da “El Confidencial”, è accusato di essersi fatto volontariamente ammonire per rendere vincenti le scommesse illegali effettuate da alcuni suoi amici e familiari. In pratica, è lo stesso capo d’accusa contestato a Lucas Paquetá e che può costare la squalifica a vita al brasiliano ex Milan.

L’indagine per frode, come riferisce sempre “El Confidencial”, è condotta dal Tribunale di Morón de la Frontera, città natala del difensore andaluso, che ha aperto un’indagine anche su altri due giovani che farebbero parte della cerchia di fiducia di Kike Salas. Tuttavia, non è escluso che possano essere coinvolte più persone.

Calcioscommesse, Kike Salas rischia fino a 3 anni di carcere

Nella passata stagione, Salas, che rischia fino a tre anni di carcere in caso di condanna per frode, ha ricevuto 10 cartellini gialli di cui 7 nelle ultime nove partite. Motivo per il quale sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti sono finite, in particolare, le ultime partite della scorsa stagione del Siviglia quando la squadra andalusa, trovandosi in una zona tranquilla di classifica, quindi senza ambizioni europee né pericolo di retrocessione, ha giocato senza avere obiettivi da centrare.

Come detto, Kike Salas ha nella stagione 2023-24 ricevuto 10 cartellini gialli, di cui 7 nelle ultime 9 partite, e sono state rilevate numerose scommesse che pronosticavano i suoi gialli, il che ha messo in moto la macchina investigativa, con tanto di arresto (durato poche ore) dell’ex Tenerife.

Titolarissimo del Siviglia, uno dei giocatori più utilizzati da Garcia Pimienta in questa prima metà di stagione sia nel ruolo di difensore centrale sia in quello di terzino sinistro, Kike Garcia lo scorso dicembre ha rinnovato fino al 2029 il suo contratto con il Siviglia che attende l’esito del processo per prendere delle decisioni definitive.

Come ricordato, negli ultimi giorni è emerso l’interesse della Lazio, con il Presidente biancoceleste, Claudio Lotito, disposto a prendere Salas in prestito con diritto di riscatto, offerta rispedita al mittente dagli spagnoli che preferiscono cederlo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro.