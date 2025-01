Doppia mazzata Juve: tutta colpa del PSG

Un doppio sgarbo firmato dal PSG: adesso la Juventus rischia di ritrovarsi nei guai, svolta pazzesca per il mercato bianconero

Dopo il pari con l’Atalanta adesso in casa Juventus è tutto proiettato verso la sfida dell’Allianz Stadium, contro il Milan, di scena sabato prossimo. Un test impegnativo che metterà alla prova le ambizioni bianconere e non solo.

È evidente come in casa Juventus il calciomercato sia di fondamentale importanza per mettere a posto i reparti che necessitano maggiormente di attenzioni, da qui alle prossime due settimane. Dall’attacco, con Vlahovic ad oggi lontano dal rinnovo e Milik praticamente sempre infortunato, passando da centrocampo e difesa. Ecco, proprio la retroguardia rimane il cruccio più astioso da affrontare il prima possibile.

Proprio in ottica calciomercato la Juventus rischia di ritrovarsi, molto presto, a duellare col PSG. Il club di Al-Khelaifi ha le idee chiare per quel che riguarda le prossime mosse, tanto per le entrate quanto per le potenziali cessioni. E le scelte che la dirigenza transalpina è pronta a compiere non faranno altro che lasciare l’amaro in bocca al popolo bianconero. Così la Juventus rischia di lasciarsi scappare ben due obiettivi: uno scenario che già fa tremare la dirigenza piemontese.

Juve, doppio schiaffo dal PSG: sta per succedere

Cristiano Giuntoli, si sa, è estremamente attento al bilancio della società bianconera e al contempo alle occasioni che il mercato ha da offrire, anche a costi vantaggiosi. Un piano che molto presto potrebbe venire rovinato, quasi del tutto, dal PSG.

Pare infatti che la società campione di Francia in carica sia fortemente interessata ad Antonio Silva, centrale di proprietà del Benfica che la Juventus ha cerchiato in rosso già da diversi mesi. Il 21enne lusitano arriverebbe solo, però, in caso di partenza di Milan Skriniar: un altro nome più volte accostato alla squadra di Thiago Motta. È chiaro come la priorità di Giuntoli era e rimanga rinforzare la retroguardia, orfana di Bremer e Cabal. Per Antonio Silva, però, la situazione potrebbe complicarsi o addirittura saltare del tutto già entro fine gennaio.

I parigini potrebbero proporre un’offerta da almeno 40-45 milioni per il forte difensore del Benfica ma – come anticipato – a patto che Skriniar lasci subito il PSG. Sulle tracce del centrale slovacco è forte l’interesse del Napoli, senza escludere tuttavia la pista turca per l’ex interista. Uno scenario agghiacciante per i tifosi della Juventus e la dirigenza bianconera.

Se l’incastro dovesse effettivamente concretizzarsi, Giuntoli dovrebbe orientare il più velocemente possibile le proprie attenzioni altrove. Ci aspettano, dunque, giorni caldi: due settimane nelle quali le strategie bianconere potranno cambiare ancora.