Ginocchio ko e addio Vlahovic: scambio da 60 milioni

Dusan Vlahovic ed un addio lampo alla Juventus: spunta il clamoroso scambio da 60 milioni di euro, decisivo il gravissimo infortunio

Non è un mistero che già da diversi mesi il nome di Dusan Vlahovic stia monopolizzando l’attenzione in casa Juventus. Si parla di rinnovo, un accordo non ancora arrivato e che non è affatto scontato che finisca nero su bianco. Un intrigo, tra permanenza e addio, che potrebbe portare ad uno scambio pazzesco.

Vlahovic è sotto contratto con la Juventus fino all’estate 2026: il club non vuole rischiare di perderlo a zero tra un anno e mezzo e per questo già da diverse settimane si sta discutendo di rinnovo. Ad oggi, però, una permanenza a Torino oltre quella data appare sempre più improbabile. Parallelamente si fanno strada le ipotesi che vorrebbero Vlahovic – spesso e volentieri bersagliato dalle critiche in questa stagione – lontano dalla Juve, una volta per tutte. Già la scorsa estate la dirigenza bianconera aveva fatto le dovute valutazioni, decidendo di continuare a puntare sul classe 2000, a maggior ragione con un allenatore ben convinto di valorizzarlo.

Il lavoro di Thiago Motta, anche dal punto di vista dei risultati, non ha ancora convinto del tutto. E così Vlahovic, senza mai poter rifiatare vista la mancanza di alternative affidabili in attacco, ha comunque segnato con continuità mantenendo alto il rendimento e l’attenzione su di sé, da parte di grandi società europee. 12 gol, 2 assist in 23 presenze tra campionato e coppe: numeri che starebbero evidentemente per spingere un top club inglese a farsi avanti.

Vlahovic firma subito: scambio e cash

La Premier League è stata sempre uno dei campionati maggiormente ‘vicini’ a Vlahovic, all’idea di dare una chance al 24enne di Belgrado che a Torino sembra aver ormai esaurito stimoli e occasioni. Il divorzio, mai come in questo gennaio 2025, è dietro l’angolo: l’Arsenal ci sta pensando.

Già nel gennaio 2022 i ‘Gunners’ sembravano in vantaggio per la firma del bomber dalla Fiorentina: il sorpasso bianconero, in pochi giorni, lasciò Arteta a bocca asciutta. Il manager spagnolo adesso, dopo la rottura del legamento crociato di Gabriel Jesus, ha bisogno di un grande centravanti subito. E l’idea della dirigenza londinese porterebbe ad una proposta di scambio – più un ricco conguaglio cash – per convincere Giuntoli a dire sì alla partenza di Vlahovic entro fine gennaio.

Il cartellino di Jakub Kiwior, centrale svizzero che il dt della Juventus ha messo in cima alla lista da tempo – più una cifra vicina ai 35 milioni. Un affare, complessivamente, da 60 milioni di euro. Nonostante ciò per la dirigenza torinese non sarebbe ancora sufficiente per dare il via libera alla partenza immediata di Vlahovic. Nonostante l’emergenza al centro della difesa e la possibilità di ‘liberarsi’ dello stipendio più elevato (12 milioni annui) servirà di più: da capire, a questo punto, fin dove si potrebbe spingere la dirigenza dell’Arsenal.