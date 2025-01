Non gioca più con Thiago Motta, lo vuole Pep Guardiola: Juve avvisata

Il Manchester City è pronto a presentare un’offerta alla Juventus per cercare di portare in Inghilterra un giocatore che ha perso il posto con Thiago Motta.

Il calciomercato invernale è entrato nel vivo ed il Manchester City è pronto a fare spese in Italia per migliorare il proprio organico e guarda con attenzione alla Juventus.

L’acquisto di Alberto Costa ha messo a disposizione di Thiago Motta un terzino destro in più con il laterale che sarà subito pronto per scendere in campo, magari già contro il Milan. Oltre al laterale la Juventus è alla ricerca di un centrale che possa andare a sistemare un reparto centrale che, orfano di Bremer, è rimasto spesso con gli uomini contati considerato anche il fatto che Danilo è ormai fuori dai piani del tecnico italo-brasiliano. Ora però la Juventus dovrà fare i conti con l’interesse da parte del Manchester City per un proprio giocatore che nelle ultime settimane ha perso il posto da titolare.

Calciomercato, il Manchester City affonda il colpo in casa Juventus

Secondo quanto affermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto su X, il Manchester City avrebbe messo nel mirino Andrea Cambiaso e starebbe seguendo da vicino la sua situazione. La Juve continua a ritenere l’esterno un giocatore importante ma è probabile che nelle prossime ore possano esserci contatti tra le parti.

Il terzino della Juventus è stato per lunghi tratti uno dei migliori della squadra in questa stagione non semplice per i bianconeri. Utilizzato sia come terzino che come mezzala o anche esterno d’attacco, l’ex Genoa e Bologna è diventato anche un punto fermo della nazionale di Luciano Spalletti. Nelle ultime settimane però, il suo impiego agli ordini di Thiago Motta è stato molto ridotto.

Pep Guardiola è un grande estimatore dell’esterno che vorrebbe portare al Manchester City già durante questa sessione di mercato considerato anche il fatto che i campioni in carica della Premier League sembrano essere ad un passo dal salutare Kyle Walker. Un tentativo con ogni probabilità verrà fatto dai Citizens che cercheranno di sfruttare il momento non facile di Cambiaso per provare a portarlo in Inghilterra.

Con un contratto fino al giugno del 2029 con la Juventus, il terzino classe 2000 viene valutato circa 40 milioni di euro dalla Juventus che, nel caso in cui dovesse dare l’ok alla sua cessione a stagione in corso, chiederebbe anche qualche milione in più. Molto dipenderà da quanto sarà disposto il Manchester City a spingersi per quello che sembra essere un pallino di Guardiola.