Osimhen preso con la clausola? C’è la data della firma

Nel calcio, tutto è in divenire e niente è per sempre, ma ci sono cambiamenti che non possono passare inosservati e fanno un certo rumore. Un altro grande protagonista dello scudetto 2023 lascia Napoli. Dopo Victor Osimhen, tocca a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano va alla volta di Parigi, dopo due anni e mezzo in azzurro, contraddistinti soprattutto da una prima stagione stratosferica, che lo ha imposto all’attenzione di tutti come uno dei calciatori più decisivi in Europa.

Sta cambiando ulteriormente pelle, dunque, la squadra azzurra, per provare a rivincere con altri uomini e con una impostazione completamente diversa. Non è ancora definitivo, come sappiamo, l’addio di Osimhen, ma lo sarà senz’altro tra un po’ di tempo, visto che il giocatore rimane dei radar dei top club europei.

Al Galatasaray, con 13 gol e 6 assist in 17 presenze, il nigeriano sta confermando tutte le sue doti migliori e attende il grande salto in una società più importante. Ma così come avvenuto per Kvaratskhelia, per lasciarlo andare il Napoli chiede moneta sonante. Non intendendo derogare alla famigerata clausola rescissoria.

Una clausola che sta lì a ricordare a tutti i club interessati quanto dovranno pagare, se vorranno assicurarsi le prestazioni del bomber. C’è una società che fa più sul serio delle altre e prepara il grande colpo.

Juventus tagliata fuori per Osimhen: ecco quando andrà al Manchester United

Tra gli estimatori di Osimhen è rimasto, naturalmente, Cristiano Giuntoli, memore dei tempi di Napoli, che sogna di portarlo alla Juventus. Ma le cifre dell’affare rendono l’operazione complicatissima. Così come l’irruzione definitiva del Manchester United.

I Red Devils stanno preparando già da ora la rivoluzione del reparto offensivo. Tuttavia, stando a ‘Footballtransfers.com’, pagare i 75 milioni della clausola a gennaio si rivela complicato. Il che però non fa scemare l’interesse per Osimhen, ricambiato dal giocatore. Che attende soltanto il momento in cui potrà raggiungere Old Trafford. Un momento che dovrebbe verificarsi, finalmente, in estate. Per quelle che sono le informazioni attuali, non sembrerebbero esserci ostacoli, giunti a quel momento, affinché l’affare si realizzi, dato il gradimento di Osimhen e il fatto che nessun’altra società pare voler investire la cifra richiesta dal Napoli.