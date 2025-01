Addio Inter: anticipo Juve e nuovo bomber

La Juve vuole anticipare l’Inter e assicurarsi un altro attaccante: i bianconeri hanno già lanciato l’assalto, si può chiudere.

La Juventus è certamente la grande protagonista di questo mercato di gennaio. I bianconeri, dopo aver chiuso l’affare Antonio Costa, hanno messo a segno anche un grande colpo in attacco con l’arrivo di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. Un innesto in attacco assolutamente necessario per Thiago Motta, dato che Arek Milik è ancora ai box per un problema al polpaccio.

Ora Giuntoli lavorerà per portare a Torino anche un difensore centrale: i nomi più caldi sono quelli di Fikayo Tomori del Milan e David Hancko del Feyenoord. Tuttavia, stando a quanto riportato in alcune indiscrezioni, sembra che il direttore sportivo bianconero stia guardando ancora al mercato degli attaccanti.

Prima di definire l’arrivo di Kolo Muani, infatti, diversi esperti di mercato sottolineavano che la dirigenza juventina aveva pronte alcune alternative nel caso in cui l’affare con il PSG fosse saltato. Alla fine la Juve ha raggiunto l’accordo con i parigini ma una di queste alternative è ancora in cima al taccuino di Giuntoli.

Addio Inter: va alla Juve, accordo a un passo

Stiamo parlando di Santiago Castro, giovane attaccante del Bologna andato a segno anche ieri nel match di San Siro contro l’Inter. I rossoblu, che hanno imposto il pareggio (2-2) ai nerazzurri di Simone Inzaghi, erano andati in vantaggio proprio grazie alla rete siglata dal 20enne argentino, giunto al sesto gol stagionale (più 7 assist).

Le prestazioni di Castro hanno attirato l’attenzione di molti big club italiani ed europei. La Juve è in prima fila per il giocatore ed è intenzionata a battere la concorrenza dell’Inter, che pure sta seguendo da tempo il bomber rossoblu. Per questo mercato di gennaio la scelta della Juve è ormai ricaduta su Kolo Muani e difficilmente i bianconeri andranno all’assalto di un altro attaccante. Tuttavia è molto probabile che Giuntoli stia lavorando per portare il gioiello di San Martin alla Continassa la prossima estate.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, Castro era proprio il principale piano B juventino nel caso non fosse arrivata la fumata bianca per Kolo Muani. Il nuovo corso juventino guarda molto ai giovani talenti e Castro sembra avere tutti i requisiti per poter indossare la maglia bianconera: per strapparlo al Bologna servirà però un’offerta importante. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028: i felsinei hanno speso 15 milioni di euro la scorsa estate per prelevarlo dal Velez e ora chiedono almeno 30-35 milioni per lasciarlo partire.