Affare pronto sull’asse Madrid-Torino: rinforzo a sorpresa per la Juve

La Juventus si prepara a mettere a segno altre operazioni di mercato. Il prossimo rinforzo, a sorpresa, potrebbe arrivare da Madrid.

Si preannuncia ancora lungo e ricco di colpi di scena il mercato invernale della Juventus. I bianconeri, dopo aver preso Alberto Costa (dal Vitoria Guimaraes) e Randal Kolo Muani (dal PSG), entro il 3 febbraio proveranno a regalare ulteriori rinforzi a Thiago Motta così da potenziare la rosa a sua disposizione e renderla maggiormente competitiva ad alti livelli. In cantiere, ora, ci sono altri due colpi ma non è da escludere che, alla fine, diventino tre. Ecco perché.

La priorità consisterà nel potenziare il reparto difensivo, rimasto orfano di Gleison Bremer e Juan Cabal. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in questi giorni, ha sondato diverse piste tra cui quella che conduce a Ronald Araujo. Il 27enne uruguaiano è legato al Barcellona fino al 30 giugno 2026 e non ha ancora deciso se rimanere se restare in blaugrana oppure trasferirsi in un’altra squadra capace di garantirgli una maglia da titolare inamovibile. Nel mirino c’è anche David Hancko, che freme dalla voglia di sbarcare alla corte di Motta. L’accordo con il Feyenoord, però, resta distante visti i 30 milioni richiesti dagli olandesi.

Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Fikayo Tomori e Kevin Danso. L’inglese del Milan sembrava essere stato blindato da Sergio Conceicao tuttavia i rossoneri sono pronti a sacrificarlo per aumentare le chance, ed il budget, per arrivare a Kyle Walker (in uscita dal Manchester City). Il 26enne austriaco, in estate cercato dalla Roma, gradisce l’idea di lasciare il Lens per disputare la Champions League ma va convinta la società transalpina a privarsi di lui a stagione in corso: operazione non semplice.

Mercato Juventus, asse con Madrid: regalo a sorpresa per Motta

E non finisce qua perché, come detto, a fine gennaio è possibile che la Vecchia Signora metta a segno un ulteriore colpo destinato, stavolta, ad aumentare le opzioni di scelta a centrocampo. Il profilo vagliato è quello di Thomas Lemar, finito ai margini nell’Atletico Madrid tra infortuni (17 gare saltate) ed esclusioni di natura tecnica. II 29enne francese, sinora, ha preso parte a soli 3 incontri di cui 2 in Coppa del Re e l’altra in campionato.

L’allenatore Diego Simeone, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, lo ha inserito nella lista dei giocatori ritenuti non imprescindibili chiedendo di cederlo il prima possibile così da incamerare risorse fresche da reinvestire. La Juve ci pensa.