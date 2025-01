Dalla Juve al Real Madrid: 15 milioni di euro

Si avvicina alla chiusura un affare di calciomercato che vede come protagonisti Juventus e Real Madrid, un colpo che dovrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro.

La Juventus è una delle squadre italiane più attive in sede di calciomercato con i bianconeri che hanno chiuso per Alberto Costa e Kolo Muani e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Thiago Motta è pronto ad accogliere i primi acquisti del mese di gennaio con Alberto Costa e Kolo Muani che sono pronti a mettersi a disposizione del tecnico italo-brasiliano. I colpi in entrata non sono di certo finiti per la squadra bianconera che sa di dover portare a Torino un nuovo centrale difensivo. L’infortunio di Bremer, fuori per tutto il resto della stagione, costringerà i bianconeri a trovare un nuovo difensore che possa completare un reparto spesso in emergenza durante la prima parte di stagione. La Juventus però, dovrà fare i conti con il Real Madrid piombato sullo stesso obiettivo dei bianconeri.

Calciomercato, il Real Madrid beffa la Juve: colpo a 15 milioni

Stando a quanto affermato da Todofichajes.com il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto una somma intorno ai 15 milioni di euro per portare nella capitale spagnola Milan Skriniar, centrale del PSG che sta facendo fatica a trovare spazio alla corte di Luis Enrique.

L’ex centrale dell’Inter potrebbe finire al Real Madrid che è alla ricerca di un difensore centrale considerato l’infortunio di Eder Militao che lascerà fuori dai campi di gioco il brasiliano fino alla fine della stagione in corso. Lo slovacco è da tempo un obiettivo di mercato della Juventus che era intenzionata a riportare l’ex Samp in Italia per mettere a posto la difesa a disposizione di Thiago Motta.

L’alto ingaggio percepito dal giocatore e la mancata disponibilità da parte del PSG di cedere il difensore in prestito hanno reso però difficile l’affare per i bianconeri che stanno virando su altri obiettivi. Nel mirino della Juventus ora sembra esserci Fikayo Tomori del Milan anche se l’inglese ha ritrovato il posto da titolare agli ordini di Sergio Conceicao che lo ha sempre schierato dal primo minuto da quando è sulla panchina rossonera.

Sulle tracce di Skriniar c’è anche il Napoli di Antonio Conte che conosce bene il giocatore dai tempi dell’Inter. Un affare però non semplice per le stesse motivazioni della Juventus. L’ingaggio percepito dal difensore a Parigi è fuori portata per i club italiani e l’operazione potrebbe andare in porto solamente nel caso in cui il classe 1995 dovesse dare l’ok ad una decurtazione dello stipendio.