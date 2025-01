Il Milan lo perde gratis: vola a Madrid

In casa Milan tiene banco il calciomercato con la società rossonera che, tra uscite ed entrate, sta cercando di sistemare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao.

L’arrivo in panchina del tecnico portoghese ha portato un cambiamento netto dal punto di vista caratteriale della squadra che è stata in grado di vincere la Supercoppa italiana e rimontare in campionato in casa del Como.

L’aspetto comportamentale della formazione rossonera è quindi cambiato in maniera netta dall’arrivo dell’ex allenatore del Porto alla guida della squadra mentre sono ancora da sistemare alcuni accorgimenti tattici. Conceicao è costantemente in contatto con la dirigenza per cercare di capire quali possano essere i colpi da mettere a segno durante questa sessione di trattative e provare a rinforzare la squadra a sua disposizione. Nel frattempo, però, i rossoneri devono guardarsi dall’assalto del Real Madrid per uno dei pezzi forti della rosa a disposizione del tecnico portoghese.

Occhio Milan, il Real Madrid piomba su un giocatore rossonero

Stando a quanto affermato da AS, il Real Madrid avrebbe bussato alla porta del Milan per Alex Jimenez. I blancos necessitano di un rinforzo sulla fascia ed uno dei nomi fatti da Carlo Ancelotti è proprio quello dell’esterno spagnolo che è cresciuto nelle giovanili dei campioni d’Europa in carica.

Il classe 2005 si sta pian piano imponendo nella squadra rossonera con il terzino che è sempre sceso in campo durante le ultime settimane, a volte da titolare a volte da subentrato. Il Real Madrid, in attesa di provare a chiudere per Alexander-Arnold a costo zero in vista della prossima stagione, vorrebbe nel frattempo rinforzare la propria rosa con l’arrivo dell’esterno rossonero.

Il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Milan durante la scorsa estate ma le merengues hanno voluto tenere la possibilità di controllare il cartellino del giocatore potendolo riacquistare ad una determinata cifra. La speranza del Real Madrid è quella di poter riprendere l’esterno in prestito ma il Milan potrebbe dare l’ok alla sua partenza solamente in caso di offerta di acquisto a titolo definitivo.

Se il Real Madrid dovesse raggiungere la cifra concordata con i rossoneri per il riacquisto dell’esterno spagnolo i rossoneri non potrebbero fare nulla e dovrebbero tornare sul mercato per andare a completare la rosa a disposizione di Conceicao. In caso contrario appare difficile che il club possa dare l’ok alla partenza di un giocatore che con il passare del tempo si sta dimostrando sempre più importante per la rosa del Milan.