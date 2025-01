L’addio è già deciso, lascia la Juventus il 1 luglio

Il giocatore saluterà la Juventus nella prossima sessione estiva di mercato: addio già deciso, la sua partenza è inevitabile

Il mercato della Juventus si è finalmente sbloccato nelle ultime ore e dopo aver ufficializzato gli arrivi di Alberto Costa prima e di Kolo Muani poi, i bianconeri stanno ora lavorando per regalare a Thiago Motta un nuovo difensore centrale.

Saltato ormai definitivamente l’arrivo di Ronald Araujo che ha deciso di restare a Barcellona dove rinnoverà anche il suo contratto, Giuntoli si sta concentrando su altre piste ed una delle più calde è quella che porta a Kevin Danso del Lens. Nelle ultime ore il ds bianconero ha intensificato i contatti con il club francese viste le difficoltà nell’arrivare a Antonio Silva ed Hancko, preferendo puntare sul difensore austriaco che già in passato è stato vicino alla Serie A.

Oltre alle entrate, possibile che possa esserci qualche uscita, tra cui quella a sorpresa di Dusan Vlahovic. Fuori per infortunio, l’attaccante serbo non sembra più convinto di restare alla Juventus e potrebbe lasciare il club bianconero già nella sessione di mercato invernale. Sulle sue tracce c’è l’Arsenal che, tuttavia, ancora non ha avuto contatti ufficiali con la Juventus, ma potrebbe arrivare presto la prima mossa dei Gunners che devono sostituire Gabriel Jesus, infortunatosi al legamento crociato anteriore.

Non si sa se Vlahovic andrà via in questa finestra mercato o meno, ma la cosa certa è che il serbo lascerà sicuramente Torino dopo questa stagione e a dare la notizia è stato il giornalista Giovanni Albanese a “Ti Amo Calciomercato”, trasmissione in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Juventus, Vlahovic ai saluti: il serbo via in estate

La storia d’amore tra la Juventus e Dusan Vlahovic sembra essere arrivata ai titoli di coda. Il centravanti serbo non è ritenuto più centrale nel progetto bianconero e le difficoltà incontrate per quanto riguarda la questione rinnovo stanno spingendo la Vecchia Signora a liberarsi quanto prima del giocatore. A fronte di una buona offerta, la Juventus sarebbe pronta a cedere Vlahovic già a gennaio, ma qualora non dovesse riuscirci l’addio si consumerà la prossima estate.

A rivelarlo è stato Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta dello Sport, che a “Ti Amo Calciomercato, trasmissione in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, ha fatto sapere come il mancato rinnovo porterà ai saluti in estate: “Oggi il rinnovo è un’utopia. L’appuntamento rinviato in primavera equivale a vedersi per pianificare la cessione in estate. Mi sembra sia già entrato nell’ordine delle idee che al peggio troverà un’altra destinazione”.

Vlahovic stesso crede di aver fatto il suo tempo alla Juventus e vedrebbe di buon occhio un trasferimento. Secondo Albanese, il Barcellona è uno dei club più interessati al serbo per l’estate considerato che Lewandowski non è più un ragazzino, ma occhio anche all’Arsenal.

Tramite il suo profilo X, lo stesso giornalista della Rosea ha sottolineato in questi giorni come alla dirigenza dei Gunners Vlahovic piaccia molto e potrebbe arrivare presto un’offerta dal nord di Londra per portarlo via dalla Juventus già a gennaio. Ad ogni modo, il tempo di Vlahovic in bianconero sembra essere terminato e pure i tifosi stanno prendendo coscienza del fatto che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia del loro club.