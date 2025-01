Addio Juve a gennaio: Vlahovic ha scelto il nuovo club

Dusan Vlahovic non è mai stato tanto vicino a lasciare la Juventus: la big lo ha scelto, può salutare i bianconeri già entro fine mese

In casa Juventus il tema caldo, da qui ai prossimi giorni, rimane chiaramente il calciomercato. Una sessione invernale potenzialmente ricca di colpi di scena soprattutto per quel che concerne l’attacco bianconero ed il futuro di uno dei pilastri di Thiago Motta: si parla, chiaramente, di Dusan Vlahovic.

L’approdo di Kolo Muani a Torino rappresenta un rinforzo di non poco conto per un attacco che, spesso e volentieri, è parso in sofferenza. La Juventus a questo punto della stagione deve analizzare bene le prossime mosse: una di queste potrebbe essere il clamoroso addio di Dusan Vlahovic, già entro fine gennaio.

La punta serba sembra assai lontana dal rinnovo del contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2026 e potrebbe andare via da qui a una manciata di giorni. Un club di grande spicco, in particolare, vorrebbe puntare su di lui e starebbe pianificando l’assalto definitivo già nei prossimi giorni: fari puntati su una big di Premier League.

Vlahovic, scelta fatta: firma lampo in Premier League

L’Arsenal di Mikel Arteta non ha mai nascosto ammirazione e stima per Vlahovic tant’è che nel gennaio 2022 – quando poi il serbo si è trasferito dalla Fiorentina ai bianconeri – i ‘Gunners’ hanno fatto più di un tentativo, risultato vano, per superare la concorrenza della Juventus.

Con tre anni di ritardo Vlahovic potrebbe volare in direzione Londra. La società inglese sta valutando se effettuare un tentativo, un’offerta ufficiale, già a metà settimana prossima. Magari provando a sfruttare l’esigenza bianconera di cedere il serbo per evitare di vedere deprezzato il suo valore da qui ai prossimi mesi. D’altronde Thiago Motta oltre a Kolo Muani vorrebbe un’altra punta ma tutto dipende, appunto, dalla possibile cessione di Vlahovic da qui ai prossimi dieci giorni.

La Juve guarda a Zirkzee ma non è un’opzione percorribile per gennaio: nel frattempo è chiaro che per Vlahovic, in questa sessione di mercato, si parli o di Arsenal o di permanenza a Torino. Non esisterebbero altre possibilità, al momento. La Juve è pronta a chiedere un esborso di almeno 65 milioni di euro per il cartellino del serbo. Adesso starà ad Arteta e ai ‘Gunners’ valutare fin dove spingersi per la firma del 24enne di Belgrado che andrebbe a rimpiazzare Gabriel Jesus che ha chiuso anzitempo la stagione per il gravissimo infortunio patito al ginocchio.