Contatto! Antonio Conte sgambetta l’Inter e Inzaghi

Il Napoli è pronto all’assalto in casa Inter per cercare di rinforzare la propria rosa già a gennaio e punta uno dei calciatori a disposizione di Simone Inzaghi.

Antonio Conte è costantemente in contatto con la dirigenza del Napoli per cercare di trovare quei rinforzi necessari a migliorare la rosa a sua disposizione.

Inter e Napoli sono protagoniste della lotta scudetto in Serie A ma potrebbero presto trovarsi a chiudere un affare di calciomercato. Il pareggio dell’Inter contro il Bologna ha portato i nerazzurri a tre punti di distanza dalla squadra di Antonio Conte con una partita da recuperare contro la Fiorentina. Una lotta, quella per il titolo di campione d’Italia, che si sta accendendo sempre più in queste ultime settimane. Le due società stanno anche parlando in queste ore si un potenziale affare di mercato con l’ex ct della nazionale italiana che vorrebbe portare in azzurro un giocatore a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato, il Napoli affonda il colpo in casa Inter

Stando a quanto affermato da Pasquale Guarro su X, il Napoli sarebbe pronto a fare un tentativo per Davide Frattesi, in uscita dall’Inter. Gli azzurri, avendo ceduto Kvaratskhelia al PSG, hanno a disposizione un importante tesoretto da reinvestire per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’addio del georgiano ha lasciato un buco nella rosa del Napoli con i partenopei che hanno però trovato un David Neres già in grado di prendere il suo posto nello scacchiere di Antonio Conte. Possibile quindi che gli azzurri cerchino rinforzi in altre zone del campo con Davide Frattesi che piace e non poco al tecnico.

Il Napoli, al contrario della Roma che segue da tempo il giocatore, avrebbe la possibilità di andare a soddisfare le richieste economiche dell’Inter mettendo sul piatto i 35 milioni di euro richiesti senza l’inserimento di altri calciatori nell’affare (la Roma propone il cartellino di Pellegrini). Nelle prossime ore il direttore sportivo Manna allaccerà di nuovo i contatti con la dirigenza nerazzurra per valutare la fattibilità dell’affare.

Resta da capire se l’Inter sia disposta a cedere un proprio calciatore a stagione in corso alla principale rivale per il titolo. L’eventuale passaggio di Davide Frattesi al Napoli migliorerebbe la rosa a disposizione di Antonio Conte indebolendo quella di Simone Inzaghi, il tutto a meno di metà campionato dal termine. Un affare che potrebbe poi rivelarsi decisivo ai fini della lotta scudetto.