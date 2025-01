Dall’Atalanta alla Juve: ha già svuotato l’armadietto

Il giocatore ha ormai deciso il suo futuro, la destinazione è chiara: l’Atalanta resta a bocca asciutta, per lui c’è la Juventus.

La Juventus è senza dubbio una delle squadre di Serie A che si sta muovendo di più in questo mercato di gennaio. I bianconeri sono riusciti ad assicurarsi il giovane terzino Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes per 12,5 milioni di euro (più 2,5 di bonus) e hanno chiuso anche per Randal Kolo Muani, in arrivo in prestito secco dal Paris Saint-Germain.

Due colpi molto importanti da parte di Cristiano Giuntoli, che sta cercando di colmare le carenze causate anche dagli infortuni che hanno interessato alcuni importanti elementi bianconeri nella prima parte di stagione. Il calciomercato invernale chiuderà il 3 febbraio ed è probabile che entro quella data il direttore sportivo della Juventus riuscirà a portare almeno un altro volto nuovo alla Continassa.

Giuntoli ha bisogno di sistemare soprattutto la difesa: con gli infortuni di Bremer e Cabal, ai box fino al termine della stagione, i bianconeri hanno assolutamente bisogno di (almeno) un difensore centrale. In queste settimane sono circolati tanti nomi: da Araujo del Barcellona, che ora pare definitivamente saltato, a Tomori del Milan, fino ad arrivare a Hancko del Feyenoord.

Dall’Atalanta alla Juventus: il difensore ha scelto

Tuttavia proprio in queste ore sembra che la Juventus abbia messo gli occhi su un difensore che gioca in Premier League e su cui si registra anche l’interesse dell’Atalanta. Stiamo parlando di Axel Disasi, 26 anni, centrale difensivo del Chelsea e della Nazionale francese che sta trovando poco spazio nelle gerarchie del tecnico dei londinesi, Enzo Maresca.

Finora Disasi ha collezionato solo 5 presenze con il Chelsea in Premier League, mentre in Conference League ha giocato tutte e sei le gare da titolare. Un impiego che però non soddisfa il giocatore: secondo i rumors, infatti, Disasi avrebbe deciso di prendere in considerazione eventuali offerte da altri club. Stando a quanto riportato dal sito CaughtOffside sono proprio Atalanta e Juventus i due club in prima fila per assicurarsi l’ex Monaco, con i bianconeri davanti ai bergamaschi.

In più anche il Bayer Leverkusen starebbe monitorando con grande attenzione il giocatore. Nel frattempo, però, altre fonti sottolineano che la Juve non sarebbe così interessata a Disasi e preferirebbe puntare su altri obiettivi. Se la voce trovasse riscontro l’Atalanta potrebbe davvero affondare il colpo: nei prossimi giorni si capirà meglio quale sarà il futuro del difensore del Chelsea.