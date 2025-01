Garnacho alla Juve o al Napoli? Ecco chi ha offerto 70 millioni

Per Garnacho, giovane ala del Manchester United su cui sono piombate Juventus e Napoli, è appena arrivata un’offerta da 70 milioni.

Il mercato di gennaio sta entrando decisamente nel vivo. I big club di Serie A si stanno muovendo per cercare di rinforzare la rosa e puntare così a una seconda parte di stagione che possa regalare grandi soddisfazioni. La Juventus è senza dubbio tra le più attive: i bianconeri hanno messo a segno il colpo Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes e sono riusciti a ingaggiare (in prestito secco) anche Kolo Muani dal Paris Saint-Germain.

Il Napoli, invece, dovrà necessariamente trovare un sostituto di Kvaratskhelia, che ha scelto di lasciare i partenopei per cominciare una nuova avventura con il PSG. Conte può già disporre di un grande talento come David Neres ma l’impressione è che il club del presidente De Laurentiis andrà a caccia di un altro esterno offensivo di grande spessore.

Il nome che sta circolando in queste ore è quello di Alejandro Garnacho, 20 anni, nato a Madrid ma naturalizzato argentino grazie alle origini della madre. Garnacho è cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Madrid ma nel 2020 è stato prelevato dal Manchester United, con cui ha esordito il 28 aprile 2022 in Premier League. Nella stagione successiva Garnacho è diventato un elemento della prima squadra dei Red Devils: finora il talento argentino ha collezionato 123 presenze con la maglia dello United mettendo a segno 23 reti.

Dal Napoli alla Juve: pronti 70 milioni per Garnacho

Il Napoli ha messo Garnacho nel mirino: per i partenopei è lui il sostituto ideale di Kvaratskhelia ma la concorrenza è agguerrita. Sul giocatore, infatti, c’è anche la Juventus, ma stando agli ultimi rumors pare che i Red Devils stiano per ricevere anche una super offerta da un altro club di Premier League.

Si tratta del Tottenham, un’altra squadra che sta facendo parecchia fatica in questa stagione. Gli Spurs sono attualmente 14esimi in classifica e stanno cercando di migliorare l’organico con giocatori di qualità per risalire la china. Secondo quanto riportato da Footballtransfers.com, che cita fonti vicine al club, sembra proprio che il Tottenham sia pronto a sborsare la bellezza di 70 milioni di euro per portare subito il giocatore alla corte di Postecoglou.

Il Tottenham considera Garnacho il successore ideale di Son Heung-min, che ha da poco firmato il rinnovo di contratto con gli Spurs fino al 30 giugno 2026. Al momento non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale, ma i rumors provenienti dall’Inghilterra fanno sapere che il Manchester United ha aperto le porte alla cessione del gioiello: i Red Devils attendono solo la proposta giusta.