Il Real Madrid ne ha bisogno: pronto a lasciare l’Inter

Carlo Ancelotti è pronto a regalarsi un grande colpo entro fine gennaio: dall’Inter al Real Madrid, ecco il nome nel mirino delle ‘Merengues’

Dieci giorni abbondanti e la sessione invernale di calciomercato chiuderà i battenti. In casa nerazzurra si pensa ai colpi last minute che potrebbero arricchire la rosa di Simone Inzaghi. D’altro canto, però, vanno tenute in considerazione le possibili cessioni.

Dalla possibilità di svecchiare la difesa alle chances di arricchire l’attacco, nel caso in cui possa muoversi uno tra Correa e Arnautovic in uscita. Ad ogni modo, c’è una possibilità davvero intrigante che potrebbe tuttavia privare Simone Inzaghi di una delle sue pedine più preziose. A questo punto della stagione, dunque, qualcosa di grosso starebbe già muovendosi.

Il mercato potrebbe intrecciare, molto presto, gli interessi di Inter e Real Madrid. I ‘Blancos’ sono in emergenza e stanno ricercando i colpi per completare la rosa di Ancelotti, falcidiata dagli infortuni. Ecco perché una novità importante potrebbe prospettarsi da qui a pochi giorni: la rivelazione arrivata nelle scorse ore dalla Spagna è decisamente clamorosa.

Dall’Inter al Real Madrid: colpo lampo a gennaio

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net‘ il Real Madrid starebbe programmando un colpo lampo, entro la fine del mese. E a fare le valigie salutando la Milano nerazzurra per approdare alla corte di Carlo Ancelotti potrebbe essere uno dei big di Simone Inzaghi.

Le ‘Merengues’ hanno urgente bisogno di un terzino destro, si sente l’assenza di Carvajal e la recente agghiacciante prestazione nella Supercoppa persa contro il Barcellona hanno fatto drizzare le antenne della dirigenza madridista. Tra i candidati in pole position vi è chiaramente Alexander-Arnold ma sarà complicatissimo strapparlo a Liverpool durante il mese di gennaio. Ecco quindi che uno tra Benjamin Pavard e Denzel Dumfries potrebbe rappresentare una possibilità concreta.

In particolar modo il francese, che sta trovando relativamente poco spazio rispetto all’olandese che ha recentemente rinnovato, potrebbe ritrovarsi a vivere una nuova avventura molto lontano dalla Serie A. Pavard, per esperienza e duttilità, potrebbe essere il colpo ideale per Ancelotti che avrebbe modo di schierarlo da terzino destro e all’occorrenza anche al centro della retroguardia.

Il 28enne francese è in scadenza il 30 giugno 2028 con l’Inter che valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro: ad oggi Pavard ha collezionato 17 presenze con 1 assist, tra campionato e coppe, con la maglia nerazzurra. Il suo approdo a Madrid da qui a pochi giorni può trasformarsi in qualcosa di decisamente concreto: staremo a vedere.