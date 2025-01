L’Inter si muove davvero, ma servono più di 10 milioni

Prosegue la campagna di rafforzamento dell’Inter: Beppe Marotta ha messo nel mirino un gioiello di assoluto valore, serve un’offerta importante

L’amarezza per il pari contro il Bologna è rimasta ed in casa Inter, adesso, si guarda avanti. Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco per chiudere nel migliore dei modi un gennaio che rischia di non regalare corpose sorprese in sede di mercato.

Ecco, proprio il calciomercato rimane il tema caldissimo in casa nerazzurra. Tra presente e soprattutto futuro, quando si proverà a mettere a posto una rosa che in più di un’occasione ha mostrato limiti importante, per quel che concerne le seconde linee ma non solo. A questo punto della stagione Marotta e Ausilio sono alla ricerca di profili di talento e futuribili, in grado di garantire prestazioni di un certo livello da qui ai prossimi anni. La nuova politica di Oaktree è chiara: spazio ai giovani, ancor meglio se italiani.

E a tal proposito il discorso si orienterà soprattutto su due reparti. Il primo è l’attacco, che vedrà la partenza a parametro zero di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza il 30 giugno 2025. Si valutano le uscite anche nella retroguardia: Acerbi e Darmian nonostante il rinnovo fino al 2026 non sono certi di un posto da titolare mentre per de Vrij i discorsi legati al rinnovo sono ancora apparentemente in alto mare.

Colpaccio in difesa: Inter, serve una grande offerta

Non è un mistero, dunque, che tra le priorità della dirigenza nerazzurra per la prossima stagione vi sia quella di rinforzare la difesa. Una retroguardia che al centro, eccezion fatta per Bastoni, ha dimostrato di essere un pò in là con gli anni.

Ecco perché i piani di Oaktree di puntare su giovani talenti, di grande prospettiva, va avanti. E tra i papabili starebbe spuntando nelle ultime ore un nome che farebbe assai felice Simone Inzaghi. A rivelarlo è stato ‘Calciomercato.it‘ che, secondo quanto raccolto in esclusiva, riferisce del fortissimo interesse nerazzurro di Matte Smets. Già nel giro della nazionale di Domenico Tedesco, Smets è uno dei prospetti più interessati e seguiti del calcio belga.

Il recente esordio in Nations League ma Smets è stato già convocato da tempo in Nazionale: contro l’Italia era in panchina. Adesso l’Inter ci sta pensando, colpita dalle doti del ragazzo ed evidentemente dalla sua giovane età. Dopo tre anni al Sint-Truiden il Genk lo ha ripreso per 2 milioni di euro: adesso, invece, pare proprio che l’Inter abbia già avviato i primi contatti esplorativi sia con l’entourage del calciatore che con la società belga.

24 partite complessive disputate in questa metà stagione, tra campionato e coppe, con ben 2063′ in campo. Il costo del cartellino dovrebbe essere superiore ai 10 milioni di euro ma molto dipenderà dai club interessati. Il rischio d’asta, a questo punto, è concreto. E l’Inter può finire per spendere molto di più per il giovane belga.