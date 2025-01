Ansia Inter per Bastoni: addio pronto in estate

Alessandro Bastoni, così l’Inter può perdere il pilastro della sua difesa: adesso i titosi nerazzurri iniziano a tremare, arriva la clamorosa rivelazione

Sparta Praga, Lecce e Monaco per chiudere nel migliori dei modi un gennaio carico di impegni. Il 2 febbraio c’è il derby contro il Milan ed in casa Inter l’attenzione di campo è tutta rivolta lì. Parallelamente, però, nel frattempo potrebbe muoversi qualcosa anche in ottica calciomercato.

Oaktree ha intenzione di dare il via a diversi cambiamenti, tra gennaio e giugno, alla rosa di Simone Inzaghi. L’intento è allargare il gruppo azzurro e portare in particolar modo giocatori giovani di talento alla corte dell’allenatore piacentino. Una ‘svecchiata’ necessaria per garantire un futuro roseo alla ‘Beneamata’. D’altro canto gennaio difficilmente sarà foriero di novità così corpose: bisognerà attendere l’estate e la stagione 2025/26 per assistere alla tanto attesa rivoluzione che ha in mente Marotta. Dalla firma di almeno un nuovo attaccante alla partenza – a zero – di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, tra i tanti cambiamenti previsti nel reparto avanzato. Ma non solo.

Tra le possibili uscite spiccherebbe quella di Alessandro Bastoni, il baluardo difensivo ormai pilastro insostituibile per Simone Inzaghi. L’ex atalantino già nel recente passato è stato accostato ai potenziali addii ma – alla fine – non se n’è fatto nulla. L’Inter potrebbe tuttavia ritrovarsi nelle condizioni di cederlo se dovesse arrivare l’offerta giusta. E l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore potrebbe effettivamente spingere in questa direzione.

Addio Bastoni: rivelazione clamorosa

Bastoni negli anni scorsi è stato accostato alla Premier League e soprattutto al Manchester City. Pep Guardiola stravede per lui ed in diverse occasioni ha tentato di affondare il tentativo per strapparlo ai nerazzurri e metterlo al centro della difesa dei ‘Citizens’.

Tentativi, ad ogni modo, vani. Il giocatore si trova benissimo a Milano dove è fondamentale per il gruppo nerazzurro. Ma non è detta l’ultima parola. Perché stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, un’altra grande società inglese starebbe valutando l’assalto a Bastoni in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Si parla del Tottenham di Postecoglou che è alla disperata ricerca di un centrale difensivo di alto livello. Nonostante la presenza di un mancino di grande talento come van de Ven, Bastoni sarebbe al momento la priorità per il 2025/26.

Tutt’altro che scontato che gli ‘Spurs’ possano convincere la dirigenza di Viale della Liberazione a lasciar partire il 25enne di Casalmaggiore per il quale potrebbero muoversi anche altre società, arrivando a dare il via ad una vera e propria asta. Per l’Inter è apparentemente incedibile ma se dovesse arrivare una proposta vicina ai 70 milioni, sarebbe difficile non parlarne. Ad ogni modo, il Tottenham resta sullo sfondo per Bastoni che fino a questo momento ha collezionato 26 presenze, con 1 gol e 4 assist vincenti in maglia nerazzurra.