Arriva al Milan grazie a Mendes: l’annuncio ribalta tutto

Il Milan prepara un colpo da applausi con la regia di Jorge Mendes: arriva l’annuncio che cambia tutto sul prossimo affare in casa rossonera

Archiviata la sfida contro la Juventus, l’attenzione in casa Milan è tutta rivolta al prossimo match di Champions League contro il Girona. Nel frattempo, però, è evidente che il calciomercato resti l’argomento più caldo e chiacchierato: i tifosi non aspettano altro che rinforzi alla rosa di Conceicao.

Ed il Milan, effettivamente, in diverse zone del campo ha dimostrato di avere bisogno di più di un ritocco. Ecco perché non è detta l’ultima parola: entro fine gennaio qualcosa – anche di grosso – potrebbe muoversi. La dirigenza di Via Aldo Rossi sta concentrando i suoi sforzi, per quel che riguarda le uscite, su quella di Pavlovic. E con il nodo Tomori ancora in ballo – per Conceicao è incedibile, la proprietà sta invece facendo le dovute valutazioni – c’è da dire che in entrata il primissimo affare riguarderà verosimilmente l’attacco.

Un attacco che con Morata e Abraham raramente ha brillato: si guarda avanti, agli investimenti e le occasioni che si presenteranno tra inverno ed estate. Marcus Rashford sembra costare veramente tanto – guadagna oltre 13 milioni a stagione al Manchester United – e così un’alternativa di lusso, spuntata nelle scorse ore, potrebbe decisamente fare al caso del ‘Diavolo’. A dirigere la possibile trattative Jorge Mendes, l’arma segreta che da Via Aldo Rossi hanno intenzione di sfruttare per far felici i tifosi.

Milan, annuncio pazzesco: “Con Mendes si può”

Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale Youtube, il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha fatto delle rivelazioni importanti per quel che sarà il prossimo colpo in attacco ed il ruolo – apparentemente cruciale – nell’affare che il Milan starebbe provando a portare avanti.

“Joao Felix sta facendo fatica a trovare spazio nel Chelsea perché Maresca preferisce altri calciatori. A Londra è un doppione ed il Chelsea vorrebbe venderlo per 50 milioni: difficile. Ecco perché si sta pensando al prestito, da capire se con diritto o obbligo di riscatto”. Lato economico, effettivamente, il portoghese percepisce 5,3 milioni annui, ben lontani dallo stipendio faraonico di Rashford. Pellegatti, però, al di là di ciò ha rivelato come il rapporto tra Milan e Chelsea sia tutt’altro che idilliaco.

“Non corrono grandi rapporti, ve lo assicuro. Con l’intervento di Jorge Mendes, si potrebbe arrivare alla soluzione giusta. Prestito ed un ingaggio sostenibile per il Milan”. Il potente agente, procuratore tra l’altro proprio di Joao Felix, risulterebbe quindi decisivo a detta del noto giornalista. Staremo a vedere come andrà a finire da qui a poco più di dieci giorni.