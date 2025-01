Clamoroso dietrofront: il nuovo difensore ha già giocato con la Juve

Ritorno di fiamma improvviso per la Juve, per il colpo in difesa può esserci un ritorno tra i bianconeri: pista di mercato da seguire

Saranno giorni cruciali e di passione, per la Juventus, in questa seconda metà di gennaio, in campo e fuori. Sul terreno di gioco, i bianconeri hanno bisogno di riprendere feeling con la vittoria, per risollevare le proprie quotazioni nel contesto della lotta per il quarto posto in campionato. Nel frattempo, sul mercato, si cercherà di mettere a segno finalmente quei colpi in entrata necessari per coltivare le proprie ambizioni nella seconda parte di stagione.

Juventus che procede, giorno dopo giorno, tra alti e bassi. Con il primo colpo Alberto Costa e con la frenata per Kolo Muani, a sottolineare come ogni trattativa di mercato abbia le sue difficoltà e i colpi di scena siano sempre all’ordine del giorno. Che non sarebbe stata una finestra di mercato facile, in ogni caso, Giuntoli lo sapeva e per questo il dt bianconero si è tenuto e si tiene tante ipotesi alternative aperte, per trovare, da qualche parte, la giusta quadra del cerchio.

Per la Juve, è fondamentale adesso portare a casa i due difensori che servono a Thiago Motta per blindare il reparto, dopo che l’emergenza infortuni ha ridotto negli ultimi mesi le rotazioni all’osso. Sono tanti i nomi che sta seguendo la società bianconera, ognuno in salita per motivi differenti. Sfumato anche Araujo, serve correre ai ripari. E abbastanza a sorpresa, la Juve starebbe cullando un grande ritorno.

Juve, l’annuncio in diretta: contatti per il ritorno di de Ligt

Il ritorno in questione sarebbe quello di de Ligt. Il difensore olandese ha vissuto una avventura in bianconero decisamente altalenante, non riuscendo a imporsi a quei livelli che si credeva avrebbe raggiunto. E anche al Bayern Monaco non è tutto rose e fiori per lui.

Ecco perché l’idea di un ritorno non è poi così campata in aria. Almeno secondo il giornalista Luca Momblano, noto conoscitore delle vicende di casa bianconera, che in diretta su ‘Juventibus’, tracciando un borsino dei vari difensori accostati al club, ha spiegato: “E’ balenata l’idea di riportare l’olandese a Torino, de Ligt sarebbe entusiasta. Fosse per lui verrebbe di corsa, un contatto c’è stato”. Nei prossimi giorni si capirà se è solo una suggestione o può diventare concreta.