Mourinho contro Conceiçao: derby portoghese e nuovo bomber

Derby portoghese per un fuoriclasse assoluto, un bomber che potrebbe svoltare la stagione: Mourinho sfida Conceiçao, cosa sta succedendo

Un derby portoghese si profila all’orizzonte, anche se solo sul mercato. José Mourinho è pronto a sfidare Sergio Conceiçao per un grande bomber, un campione in grado di far svoltare una stagione, di cambiare completamente i connotati di una squadra. Per rinforzare il suo Fenerbahce in questo mercato di gennaio, lo Special One avrebbe messo gli occhi sul suo vecchio Chelsea, pronto a prelevarne uno dei giocatori più importanti, già messo nel mirino anche dal Milan nelle ultime settimane.

C’è un qualcosa di romantico in una sfida tutta lusitana per portare a casa quello che da molti, e per molto tempo, è stato considerato uno dei più grandi talenti portoghesi degli ultimi anni dopo Cristiano Ronaldo e forse Rafa Leao. Al di là del romanticismo, la situazione potrebbe però essere risolta però solo dall’offerta migliore, quella in grado di soddisfare le richieste del Chelsea. E i soldi, si sa, di romantico hanno ben poco.

Da questo punto di vista, il Milan sembra costretto a frenare. Per quanto l’interesse sia grande e Conceiçao speri davvero di poter avere a disposizione entro la fine del mese un talento del genere, la concorrenza è alta, e in questo momento dall’Inghilterra sembrano convinti che Mourinho possa avere maggiori possibilità di riuscire a trovare un accordo con il suo ex club, per portare in Turchia l’ennesimo talento pronto a rilanciarsi.

Mourinho sfida Conceiçao per un fuoriclasse portoghese: colpo di scena sul mercato europeo

L’oggetto dei sogni dello Special One e del nuovo tecnico del Milan in questo momento è Joao Felix. L’ex Benfica, Atletico e Barcellona in questa stagione è rimasto al Chelsea, dopo che i Blues hanno deciso di investire oltre 50 milioni di euro per ingaggiarlo in maniera definitiva.

Il risultato però non è stato un rendimento all’altezza delle aspettative. Sotto la guida di Maresca, il portoghese ha faticato a trovare la continuità necessaria per poter fare differenza, e fino a questo momento in stagione ha messo a segno 7 gol e 2 assist in 19 partite, ma quasi tutti nelle competizioni di coppa. In Premier è fermo a un solo gol in 11 presenze. Troppo poco per poter parlare di lui come di un intoccabile.

Anche per questo motivo, come riportato da Estadio Deportivo, il venticinquenne portoghese avrebbe già chiesto di essere ceduto nuovamente, in prestito o a titolo definitivo, e il Fenerbahce avrebbe subito cercato di approfittare della situazione per poter mettere a segno un colpo di livello mondiale.

Resta da capire quale potrebbe essere l’offerta in grado di far vacillare i Blues. Considerando le risorse della squadra di Istanbul, è difficile ipotizzare in questo momento un affare a titolo definitivo, visto che la squadra londinese non accetterà mai di vendere il portoghese per una somma inferiore ai 40-50 milioni.

Più probabile quindi un prestito fino a fine stagione, magari con diritto di riscatto a favore dello stesso club allenato da Mourinho. Una tipologia di affare che potrebbe far gola anche allo stesso Milan, in questo momento però in seconda fila rispetto alla squadra turca per poter mettere a segno quel super colpo in attacco in grado di completare il reparto offensivo a disposizione di Conceiçao.