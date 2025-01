Sale la tensione all’Inter: 5 scontenti chiedono la cessione

In cinque potrebbero molto presto lasciare la Milano nerazzurra: crescono gli scontenti in casa Inter, ecco chi ha virtualmente le valigie in mano

Se il campo sta confermando come l’Inter sia in grado quest’anno di arrivare fino in fondo ad ogni competizione, d’altro canto è evidente come la squadra di Simone Inzaghi abbia bisogno di innesti in praticamente ogni reparto. Il 2025, a tal proposito, sarà anno di grandi cambiamenti.

Il capitolo cessioni è certamente quello più chiacchierato in casa Inter. Sono in tanti, infatti, ad essere già virtualmente lontani da Appiano Gentile in vista della prossima stagione. Marotta è dunque atteso da un maxi lavoro per sfoltire la rosa e – solo successivamente – rinforzarla, dalla difesa all’attacco.

Non vi è alcun dubbio, Davide Frattesi è sicuramente tra i nomi illustri che potrebbero salutare l’Inter in un futuro non troppo lontano. Il centrocampista, arrivato dal Sassuolo per poco più di 30 milioni, piace tanto alla Roma. E lo stesso Frattesi, cresciuto nelle giovanili giallorosse, desidererebbe fare ritorno a ‘casa’.

Inter, cinque cessioni: il primo è Frattesi

Con una proposta da almeno 40 milioni se ne potrebbe parlare: il tempo, però, stringe. Poco più di 10 giorni per cercare la quadra: l’Inter, tra l’altro, dovrebbe individuare in tempi brevi un nome di spessore per rimpiazzare Frattesi. Serve un’accelerata.

La cosa chiara è che alla corte di Inzaghi difficilmente Frattesi trovare lo spazio che merita, così la cessione resta un’opzione più che calda. Un altro nome in uscita, stavolta per giugno proprio per i tempi ristretti, riguarda Tajon Buchanan. Il laterale canadese non rientra nei gusti del tecnico emiliano ed è per questo che anche dopo il ritorno dal grave infortunio alla tibia, ha giocato solo spezzoni nei finali di gara. Appena 128′: se sarà addio, sarà a titolo definitivo. Marotta non contempla prestiti per l’ex Club Brugge.

Occhio poi a Marko Arnautovic che si è ritrovato scavalcato anche da Correa nelle gerarchie di Inzaghi. L’austriaco sembra ormai lontano parente dal bomber implacabile dei tempi di Bologna e visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, lascerà l’Inter a parametro zero. Pensare ad un addio immediato è, al momento, altamente improbabile. Josep Martinez ha giocato, invece, solo in Coppa Italia. L’Inter non sembra più troppo convinta dal portiere arrivato l’estate scorsa dal Genoa, preso per sostituire in futuro Sommer.

Anche lui potrebbe decidersi molto presto a fare le valigie e cercare fortuna altrove. Occhio infine all’oggetto misterioso Tomas Palacios, 2 presenze in Serie A con l’Inter e appena 10′ in campo. Secondo ‘Interlive.it‘, però, la dirigenza non vuole privarsene nemmeno in prestito. E così l’argentino rimarrà a Milano fino a giugno, difficilmente trovando però spazio al centro della difesa di Simone Inzaghi.