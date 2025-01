Sostituto di Zirkzee già trovato: uragano Juventus

La Juventus, nonostante l’imminente arrivo di Kolo Muani, continua a seguire Zirkzee. Svolta nella trattativa con lo United.

Promette di regalare ancora numerose sorprese il mercato invernale della Juventus. L’ultima, in ordine cronologico, è arrivata nelle scorse ore con lo stop momentaneo all’affare Randal Kolo Muani. La trattativa, salvo sorprese, è destinata a concretizzarsi all’inizio della prossima settimana tuttavia il club, entro il 3 febbraio, spera di poter consegnare a Thiago Motta un ulteriore rinforzo offensivo: i riflettori, in tal senso, continuano ad essere puntati su Joshua Zirkzee.

Il 23enne ex Bologna, in Inghilterra, ha vissuto una prima parte di stagione avara di soddisfazioni: appena 4 reti e 2 assist in 30 apparizioni complessive tra tutte le competizioni, di cui solo 11 da titolare. Ruben Amorim, da quando si è seduto sulla panchina del Manchester United, lo ha spesso criticato chiedendogli di attaccare maggiormente l’area di rigore avversaria e mostrarsi più determinato in fase di realizzazione. Il feeling tra i due, com’è evidente, in questi mesi ha fatto fatica ad ingranare.

Il futuro dell’attaccante, di conseguenza, è tutto da scrivere. La Vecchia Signora si è iscritta alla lista, con l’obiettivo di riportarlo in Italia ed esaudire la richiesta del proprio allenatore, tuttavia i vari tentativi effettuati finora non hanno prodotto i risultati sperati. Ora, però, il quadro appare destinato a cambiare. Il motivo è da ricercare nel fatto che i Red Devils, nei prossimi giorni, proveranno ad ingaggiare un top player dotato di caratteristiche più congeniali allo stile di gioco praticato dal mister portoghese.

Mercato Juventus, Giuntoli ancora su Zirkzee: arrivata la svolta

Nel mirino, stando a quanto riportato dal portale ‘Fichajes.net’, c’è Darwin Nunez scivolato indietro nelle gerarchie del Liverpool. Non utilizzato nel match vinto ai danni del West Ham il 29 dicembre, il 25enne uruguaiano nelle successive due gare contro il Manchester United (in Premier) ed il Tottenham (Coppa di lega) è partito dalla panchina, entrando a 30 minuti dal fischio finale.

Arne Slot lo ha rispolverato in FA Cup l’11 gennaio, facendo comunque intuire di non ritenerlo fondamentale nella corsa verso il titolo. L’addio tra le parti può quindi consumarsi nel giro di qualche giorno. Un’operazione che si preannuncia complessa quanto impegnativa dal punto di vista economico ma in ogni caso alla portata dei Red Devils, intenzionati a sostenere al meglio l’operato di Amorim. La Juve, dal canto suo, attende: l’effetto domino può scattare da un momento all’altro.