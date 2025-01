24 milioni dopo Juve-Milan: questa volta ha vinto Ibra

La svolta del calciomercato del Milan arriva dopo la partita contro la Juventus con un affare pronto a chiudersi sulla base di 24 milioni di euro.

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan con i rossoneri pronti a cercare il riscatto in sede di mercato.

Il ko di Torino complica maledettamente il percorso in campionato del Milan con i rossoneri che rischiano di veder sfumare definitivamente l’obiettivo di conquistare un posto nella prossima Champions League. I bianconeri, concorrenti diretti nella lotta per un posto nella massima competizione continentale, si sono ora allontanati in classifica con Fiorentina, Lazio e Bologna pronte ad inserirsi nella sfida. Intanto la dirigenza del Milan è al lavoro per cercare di chiudere positivamente un affare in uscita.

Calciomercato Milan, l’affare si chiude sulla base di 24 milioni di euro

Stando a quanto affermato da Tbrfootball.com, il Milan potrebbe salutare Fikayo Tomori durante questa finestra di mercato dicendo per di no alla proposta della Juventus che, tra parte fissa e bonus potrebbe arrivare a circa 30 milioni di euro per il difensore inglese.

L’intenzione del Milan è quella di cedere il giocatore in Inghilterra dove ci sono diversi club che hanno messo nel mirino il centrale rossonero. Tottenham e Aston Villa sono pronte a presentare la loro offerta al club meneghino che potrebbe “accontentarsi” di una cifra intorno ai 24 milioni di euro andando ad aggiungere dei bonus che possano andare ad alzare la posta.

La cessione di Tomori sembra essere stata messa in preventivo considerato il prossimo arrivo di Kyle Walker in rossonero. La volontà di Sergio Conceicao, infatti, è quella di andare a schierare il difensore della nazionale inglese come centrale di difesa e non come estero, almeno per questa parte finale di campionato. Davide Calabria ed Emerson Royal dovrebbero restare in rosa almeno fino alla fine del campionato e Walker andrebbe quindi a prendere il posto in rosa di uno dei centrali.

Il giocatore del Manchester City ha un accordo sotto tutti i punti di vista con il Milan e si appresta a firmare un contratto fino al giugno del 2027 con i rossoneri. Resta da chiudere il capitolo con il Manchester City. Il Milan vorrebbe prendere il calciatore dopo la risoluzione del contratto con i Citizens che, dal canto loro, non vorrebbero regalare il giocatore ma cederlo seppur con un piccolo indennizzo economico.