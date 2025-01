Con l’Inter è finita, fissata la data per l’addio inaspettato

Addio a un big, colpo di scena incredibile in casa Inter: adesso è davvero finita, cosa sta succedendo

Il prossimo mercato estivo per l’Inter potrebbe non essere semplice. Nonostante un gruppo squadra solido e talentuoso, per motivi finanziari, ma anche per garantire un certo ricambio, almeno un big potrebbe essere lasciato andare. E tutto fa pensare che il ‘sacrificato’ possa essere un pilastro della difesa di Simone Inzaghi, il cui addio sembra già essere stato fissato, con tanto di data stabilita.

Non c’è ancora alcuna certezza al riguardo, ma è chiaro che dovesse concretizzarsi una cessione del genere, per il tecnico nerazzurro tanti tifosi dell’Inter sarebbe un colpo durissimo da digerire. Perché molti dei successi degli ultimi anni sono stati costruiti anche su una solidità difensiva straordinaria, e sulla capacità di riuscire a costruire pericoli anche partendo da dietro.

Per questo motivo, potesse decidere in totale autonomia, difficilmente Inzaghi accetterebbe di perdere un giocatore tra i vali Acerbi, Pavard, de Vrij, Bastoni e il resto del blocco granitico che tante soddisfazioni sta regalando all’allenatore. Uno di loro potrebbe però presto dire addio a causa dell’assalto di una big di Premier pronta a presentare un’offerta impossibile da rifiutare per la dirigenza nerazzurra.

Colpo di scena in casa Inter, cessione in vista: spunta la data per l’addio

Tra i giocatori della retroguardia nerazzurra, quello che ha più mercato, anche per ovvi motivi anagrafici, è sicuramente Alessandro Bastoni. Il difensore della Nazionale è finito da tempo nel mirino di alcune delle più grandi squadre in Europa, tra cui diversi club di Premier League.

In particolare a essere pronto per l’assalto decisivo sembrerebbe essere il Tottenham Hotspur, come riferito in particolare da Fichajes.net.

Il centrale nerazzurro, legato al club interista fino al 2028, viene in realtà ancora considerato uno degli incedibili della squadra campione d’Italia. Amato dai tifosi e stimato da tutti in società, il pilastro della Nazionale fino a poco tempo fa non sembrava pote essere ‘sacrificato’, nemmeno davanti a un’offerta irrifiutabile.

A quanto riferito dalla Spagna, gli Spurs sembrerebbero però convinti di poter riuscire nell’impresa di strapparlo ai nerazzurri. Già negli scorsi anni l’ex direttore sportivo Fabio Paratici aveva provato a più riprese a portarlo a Londra, senza successo.

Nei prossimi mesi, anche a causa di alcuni problemi nel reparto difensivo, la squadra inglese potrebbe però tornare all’assalto, con un’offerta ancora più importante di quelle spedite a Milano in passato. E a quel punto non è detto che la dirigenza possa avere la forza per resistere, considerando una situazione finanziaria bisognosa ancora di qualche ritocco per poter dare maggior solidità a una società che negli ultimi anni ha vissuto periodi di grandi difficoltà economiche.