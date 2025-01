Dal Milan al Bayern Monaco: si chiude in anticipo

Sono giorni decisivi per il mercato del Milan che deve rinforzarsi in tutti i reparti. Attenzione, in particolare, a uno degli obiettivi. Non ci sono solo i rossoneri su di lui

Se prima in tutte le precedenti conferenze stampa, Sergio Conceicao aveva sempre glissato quando gli veniva chiesto del mercato, stavolta, dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, il tecnico portoghese del Milan ha chiesto apertamente rinforzi alla dirigenza.

Verosimilmente Kyle Walker non sarà l’unico nuovo acquisto per il Milan a gennaio. Svanito Rashford, sul quale sembra averla spuntata il Borussia Dortmund, i rossoneri si rinforzeranno anche in attacco. Ora è Joao Felix il principale obiettivo di Ibrahimovic e Moncada che puntano al possibile prestito dell’attaccante portoghese dal Chelsea, ipotesi che, al momento, non convince i Blues.

Il Feyenoord ha escluso la cessione di Santiago Gimenez, il centravanti messicano già cercato l’estate scorsa e ora destinato a rimanere in Eredivisie fino a fine stagione. Altri nomi per l’attacco potrebbero uscire nei prossimi giorni, in una situazione ulteriormente complicata dalle mancate uscite (quelle Okafor e Jovic su tutti) che impediscono il tesseramento e l’inserimento in lista dei possibili nuovi arrivi.

Milan, sfuma un obiettivo in difesa: c’è il Bayern Monaco

Giornata odierna ricca di notizie anche per quanto riguarda la difesa. A lasciare il posto a Walker potrebbe essere Emerson Royal. Il brasiliano può lasciare subito il Milan dopo soli sei mesi dal suo arrivo dal Tottenham. Contatti in corso con Galatasaray e Fulham con i londinesi che puntano addirittura a un possibile acquisto a titolo definitivo.

Attenzione anche alla situazione di Pavlovic. Svanita l’ipotesi Fenerbahce (i turchi hanno preso Diego Carlos dall’Aston Villa), il Milan potrebbe valutare altre offerte per il centrale serbo mai più utilizzato dal match di Coppa Italia contro il Sassuolo. Dovesse partite Pavlovic, i rossoneri andranno su un altro centrale che, verosimilmente, non sarà Christian Mosquera del Valencia.

Il nome del giovane centrale spagnolo, medaglia d’oro alle Olimpiadi con la Nazionale, è stato accostato a inizio anno ai rossoneri quando Tomori, fuori dalle scelte di Fonseca, sembrava destinato alla Juventus. Il profilo di Mosquera intrigava i rossoneri anche per l’attuale situazione contrattuale. In scadenza nel 2026 e con la trattativa per il rinnovo in stallo con il Valencia, il difensore poteva rappresentare un investimento anche in ottica futura e non solo limitato alla seconda parte di stagione.

Questo il motivo che avrebbe spinto il Bayern Monaco ad anticipare la concorrenza e a presentare un’offerta al Valencia per prendere Mosquera da subito e aggregarlo in squadra nella prossima stagione. I bavaresi avrebbe inviato alcuni scout a osservare le recenti prestazioni di Mosquera, ulteriore indizio di un grande interesse per un giocatore che, per età e caratteristiche, potrebbe davvero sistemare la difesa di molte squadre.