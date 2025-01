Dalla Roma alla Juve: il jolly firma con la clausola – Calciomercatonews.com

La Juventus continua a riflettere sul mercato. Nel mirino è finito un talento seguito anche dalla Roma: la clausola avvicina la firma.

La prospettiva di cedere Andrea Cambiaso al Manchester City in cambio di oltre 60 milioni ha stravolto i piani della Juventus. Il club, fino a qualche giorno fa, si era messo alla ricerca di elementi poco felici nelle loro attuali formazioni da prendere a condizioni agevolate. Ora invece, salvo sorprese, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrà contare su un budget ben più robusto che consentirà di regalare a Thiago Motta almeno due nuove pedine. Tra gli obiettivi seguiti c’è un giocatore molto apprezzato anche dalla Roma. Ma andiamo con ordine.

La priorità, in tal senso, consisterà nel rimpolpare il reparto difensivo così da ampliare le opzioni di scelta del tecnico. Diversi i profili vagliati dal manager, come ad esempio Davd Hancko del Feyenoord. Il 27enne slovacco ha accettato il quadriennale da 2.5 milioni più bonus messo sul piatto e spinge per tornare in Italia, dove ha già giocato con indosso la maglia della Fiorentina nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 (5 apparizioni complessive). Il Feyenoord vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione ma non si porrà ad una sua partenza immediata nel caso in cui si dovesse materializzare un’offerta vicina ai 30 milioni.

L’alternativa è Fikayo Tomori, che rischia di avere meno spazio nelle prossime settimane visto il forte interesse mostrato dal Milan nei confronti di Kyle Walker. I rossoneri non lo considerano incedibile: anzi, puntano a venderlo così da aumentare le chance di consegnare Joao Felix a Sergio Conceicao. E non finisce qua, perché nel taccuino di Giuntoli risulta cerchiato in rosso anche il nome di un talento in rampa di lancio attualmente militante nel campionato spagnolo.

Juventus, lanciato il guanto di sfida alla Roma: la firma arriva con la clausola

Parliamo di Mika Marmol, legato al Las Palmas fino al 30 giugno 2026. Un elemento duttile, capace di giocare sia nel ruolo di centrale difensivo che di terzino sinistro e dotato di ancora ampi margini di crescita. La prima a muoversi è stata la Roma, in vista del probabile addio a parametro zero di Nicola Zalewski. I giallorossi, però, sono ora a rischio sorpasso. La Vecchia Signora, infatti, si è iscritta alla corsa ritenendo il classe 2001 quanto mai utile alla causa bianconera.

Ad agevolare Giuntoli, in tal senso, è la clausola da 10 milioni presente all’interno del contratto di Marmol: l’affondo decisivo, quindi, può avvenire da un momento all’altro.