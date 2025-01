Fanno follie per Thuram: addio Inter in estate

Marcus Thuram può lasciare i nerazzurri alla fine della stagione, il piano del top club internazionale per mettere le mani sull’attaccante francese

Nella fase cruciale della stagione, l’Inter non può che affidarsi ai suoi migliori giocatori, per cercare di ottenere i risultati desiderati. Sta ritrovando finalmente il feeling con il gol Lautaro Martinez, dopo un lunghissimo digiuno. Ma chi spesso e volentieri ha trascinato i nerazzurri nella prima parte dell’annata, confermando di aver raggiunto ormai un livello elevatissimo, è Marcus Thuram.

Aveva già fatto molto bene lo scorso anno, l’attaccante francese, con una lunga serie di gol e assist che si erano rivelati preziosissimi per la conquista dello scudetto. Dal punto di vista realizzativo, Thuram sta facendo ancora meglio e ha trovato una centralità fondamentale nella squadra di Simone Inzaghi. E’ lui la vera arma in più per allungare in maniera insostenibile qualsiasi difesa.

Non stupisce che si siano scatenati gli appetiti di tanti club importanti, per lui. Thuram viene seguito con grande interesse sul mercato e tra qualche mese potrebbe essere uno dei protagonisti assoluti del calciomercato. L’Inter non vorrebbe cederlo, ma sa che, trattandosi di un giocatore prelevato a parametro zero nell’estate del 2023, può mettere a segno, con il suo addio una plusvalenza netta. E del resto, il destino del giocatore sarà deciso dalla clausola rescissoria apposta sul suo contratto.

90 milioni di euro servono, per strapparlo agli attuali campioni d’Italia in carica. Una cifra non facile da mettere insieme, a oggi, nemmeno per i club più blasonati. Ma ce n’è uno intenzionato a fare sul serio.

Marcus Thuram, assalto del Manchester United: Inter avvisata

Sta vivendo come sappiamo notevoli difficoltà il Manchester United, che attuerà l’ennesima rivoluzione, nella speranza che sia quella buona, dopo i tanti tentativi falliti malamente nelle ultime stagioni. L’attaccante del futuro per i ‘Red Devils’ può essere proprio Thuram.

Il nuovo tecnico Amorim, spalleggiato dal club, sta mettendo mano in maniera corposa all’attacco dei suoi. Zirkzee è in bilico, ma quelli che sembrano più vicini all’addio sono Rashford e Garnacho, sempre più fuori dai piani. Con il risparmio sull’ingaggio dell’attaccante inglese e con il grande incasso per la cessione dell’argentino, lo United può avere le risorse per assaltare Thuram. A questo punto, per l’Inter, sarà fondamentale scegliere con cura l’attaccante che dovrà raccogliere l’eredità del francese.