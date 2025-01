Non è ancora finita, Giuntoli e la Juve non si arrendono

La Juventus è molto attiva sul calciomercato con Cristiano Giuntoli che non ha abbandonato definitivamente una pista, pronto a chiudere un colpo importante per i bianconeri.

La vittoria dei bianconeri in casa contro il Milan ha rilanciato la squadra di Thiago Motta che ha allontanato le rivali per un posto nella prossima Champions League.

Cristiano Giuntoli ha tutta l’intenzione di andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico italo-brasiliano ed è alla ricerca di un difensore che possa andare a sistemare la retroguardia. Il ko di Bremer, giunto all’inizio della stagione, terrà per tutto il resto del campionato fuori dai campi da gioco il centrale brasiliano. Oltre Bremer anche Cabal non sarà a disposizione dei bianconeri fino alla fine della stagione e la Juventus dovrà trovare in tempi stretti un difensore che possa completare il pacchetto arretrato.

Calciomercato Juventus, colpo in arrivo in difesa: Giuntoli ci prova di nuovo

Stando a quanto affermato da Paolo Paganini su X, Cristiano Giuntoli non ha abbandonato la pista che porta ad Antonio Silva, difensore del Benfica che sta provando a raggiungere grazie alla collaborazione di Jorge Mendes. Un affare in prestito con obbligo di riscatto che però al momento non sembra convincere a pieno il club portoghese.

Il difensore, classe 2003, è uno dei migliori del Benfica in questa prima parte di stagione con il club che valuta il suo cartellino circa 40 milioni di euro. Il contratto in essere fino al giugno del 2027 con la squadra lusitana rende però difficile il colpo per la Juventus che potrebbe pagare una cifra molto alta per il suo prestito e poi chiudere il colpo a titolo definitivo in estate dilazionando il pagamento del cartellino in più tranche.

Un’operazione non semplice ma Giuntoli e Mendes stanno provando a trovare la quadratura dell’affare con la dirigenza del Benfica valutando anche l’inserimento di un giovane nella trattativa. Nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare per Antonio Silva la Juventus tornerebbe sulle tracce di Fikayo Tomori, difensore inglese che da tempo è nel mirino dei bianconeri.

Il Milan preferirebbe cedere il centrale in Inghilterra per non andare a rinforzare ulteriormente la rivale bianconera dopo aver ceduto il cartellino di Kalulu la scorsa estate. La Juventus è però la squadra che al momento ha messo sul piatto l’offerta più alta per l’ex giocatore del Chelsea arrivando a proporre 5 milioni di euro per il prestito più 20 per il riscatto più 5 di eventuali bonus per un totale di 30 milioni.