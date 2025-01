Il grande ex condanna la Juve: firma last minute

Beffa clamorosa per la Juventus, il grande ex condanna la squadra bianconera: firma last minute, l’affare è saltato per Giuntoli

Fino a questo momento non è stato un mercato di gennaio semplicissimo per Cristiano Giuntoli e la sua Juventus. Nonostante le grandi necessità rese evidenti da una prima metà di stagione non soddisfacente, il Football Director fin qui non è riuscito ancora a risolvere la principale problematica per Thiago Motta, e anche quello che poteva diventare un grande obiettivo dell’ultimo minuto a quanto sembra rischia di trasformarsi nella più clamorosa delle beffe.

Già dallo scorso dicembre in tanti, nell’ambiente bianconero, ritenevano che la priorità assoluta della Juventus su questo mercato dovesse essere un centrale difensivo di livello, per ovviare all’infortunio di Bremer, la cui stagione si è chiusa prematuramente. In molti erano convinti che Giuntoli avrebbe portato un giocatore importante in quella zona di campo già da inizio gennaio, al massimo entro la prima metà.

Le cose però non sono andate così. Alcune piste a lungo seguite si sono complicate, e negli ultimi giorni la dirigenza bianconera è dovuta correre ai ripari, virando su altri obiettivi, nomi di secondo piano nella lista evidentemente stilata prima del mercato. Il problema è che, più passa il tempo, più gli obiettivi di secondo piano diventano difficili da raggiungere, anche a causa della concorrenza di un grande ex, pronto a regalare a Giuntoli la più grande delle beffe.

Juventus beffata, il grande ex anticipa il club bianconero: firma vicina

Tra i tanti difensori sondati da Giuntoli in alternativa a quell’Antonio Silva destinato a rimanere un sogno, almeno per questa sessione di mercato, c’è anche David Hancko del Feyenoord. L’ex viola piace al dirigente bianconero già dai tempi di Napoli e avrebbe dovuto rappresentare, nella sua mente, un colpo sicuro a un costo accettabile qualora le altre piste si fossero complicate.

A quanto pare, però, le cose si stanno complicando anche per il centrale della squadra di Rotterdam. Negli ultimi giorni un grande club inglese si sarebbe infatti fiondato su di lui con un’offerta importante, e tutto fa pensare che si possa arrivare a una firma nelle prossime ore. L’ennesima beffa per Giuntoli, costretto ancora una volta a guardare altrove.

Stando a quanto riferito dall’Inghilterra, su consiglio di Paratici, ancora molto influente sull’ambiente Tottenham come consulente di mercato, gli Spurs avrebbero deciso di puntare forte sul difensore slovacco per rinforzare una difesa che in questa stagione sta creando non poche difficoltà a Postecoglou.

Per convincere il Feyenoord a cedere il proprio gioiello da Londra sarebbe già arrivata un’offerta da 20 milioni di sterline. Per il momento, però, il calciatore sembrerebbe ancora fedele all’accordo verbale già trovato con la Juve. Probabilmente, quindi, si deciderà tutto nelle prossime ore.

Se Giuntoli riuscirà a mettere sul piatto un’offerta altrettanto importante, potrebbe superare la concorrenza londinese. Altrimenti è chiaro che il calciatore dovrà venire meno ai patti e dire ‘sì’ alla proposta, comunque lusinghiera, degli Spurs.