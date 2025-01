Scambio col Barcellona e addio Milan: anche la Juve va ko – Calciomercatonews.com

Il Milan e la Juventus sono alla ricerca di rinforzi per i rispettivi allenatore. I due colpi sognati, però, vanno in fumo.

E’ un mercato invernale ricco di problematiche per il Milan e la Juventus. Entrambe, poco soddisfatte del cammino fatto in campionato nella prima parte della stagione, entro il 3 febbraio proveranno a regalare ai rispettivi allenatori innesti di comprovata qualità ed abituati a disputare gare di alto livello. Nel mirino dei rossoneri e della Vecchia Signora, in particolare, sono finiti un attaccante caduto in disgrazia nella sua attuale squadra e un centrale a caccia di rilancio. L’interesse risulta concreto ma difficilmente i giocatori in questione sbarcheranno in Italia.

Parliamo di Marcus Rashford e di Andreas Christensen. Il 27enne inglese, dopo l’avvento in panchina di Ruben Amorim, ha progressivamente perso il posto da titolare diventando un separato in casa: l’ultima presenza in campo risale al 12 dicembre. Poi è sparito, senza mai più essere utilizzato dall’allenatore portoghese dal quale è già arrivato il via libera alla cessione. Fino a qualche giorno fa il suo trasferimento in Serie A sembrava possibile, con il Milan pronto a prenderlo in prestito secco coprendo la parte restante dell’ingaggio da lui percepito.

Ora, invece, la pista è divenuta in salita, praticamente impercorribile, a causa del blitz compiuto dagli spagnoli che vedono in Rashford il rinforzo ideale da regalare ad Hansi Flick così da aumentare la competitività del reparto offensivo blaugrana. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni: cifra, questa, ritenuta eccessiva dal Barcellona che, stando a quanto riportato dal portale ‘Elgoldigital.com’, in sede di trattativa proverà a mettere sul piatto Christensen (valutato circa 20) come contropartita in modo tale da ridurre l’esborso cash.

Milan e Juventus beffate: lo scambio con il Barcellona è decisivo

Le interlocuzioni tra le parti proseguiranno: il Barcellona punta a produrre la fumata bianca a stretto giro di posta, facendo leva sul pieno gradimento espresso dall’attaccante autore di 7 reti e 3 assist in 24 apparizioni complessive. L’irruzione catalana è destinata a stravolgere i piani delle italiane: il Milan, ad esempio, si consolerà prendendo Kyle Walker dal Manchester City mentre in avanti il preferito risponde al nome di Joao Felix, ritenuto non imprescindibile dal Chelsea.

La Juventus, dal canto suo, ha definito l’ingaggio a titolo temporaneo di Randal Kolo Muani dal Paris Saint Germain e, a breve, intensificherà la caccia ai due nuovi difensori richiesti da Thiago Motta per sostituire Gleison Bremer e Juan Cabal.