Vlahovic lascia la Juve, ma resta in Serie A: scambio allucinante

La Juventus si prepara a dire addio a Vlahovic, in scadenza nel 2026. Il serbo può restare in Serie A: in cantiere uno scambio a sorpresa.

Sono divenuti sempre più freddi i rapporti tra la Juventus e Dusan Vlahovic, a causa delle complicazioni emerse nel corso della trattativa relativa al rinnovo del contratto. Il 24enne serbo, come noto, è legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026 e finora i vari contatti andati in scena tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente del centravanti Darko Ristic non si sono rivelati sufficienti per trovare la quadra e produrre la fumata bianca. Le parti avranno modo di tornare a confrontarsi una volta concluso il mercato invernale tuttavia le probabilità che si arrivi ad un’intesa rasentano lo zero, o quasi.

Il motivo è da ricercare nel fatto che l’ex Fiorentina, in virtù del precedente accordo stipulato nel 2022, nella prossima stagione percepirà uno stipendio monstre da 12 milioni netti a cui non intende rinunciare. Il dirigente, ritenendo tale cifra eccessiva e non congrua al contributo offerto in campo dal giocatore, in questi mesi ha provato più volte di mettere sul piatto un prolungamento pluriennale tramite cui spalmare l’ingaggio in questione.

Tutti i tentativi effettuati dalla Vecchia Signora però, almeno finora, non hanno prodotto i risultati sperati. Vlahovic, infatti, è rimasto fermo sulla propria posizione facendo sapere di non disposto ad accettare una riduzione del compenso. Le interlocuzioni proseguiranno ma il club, in assenza di passi in avanti significativi, in estate provvederà ad avviare le pratiche di divorzio e a regalare a Thiago Motta un adeguato sostituto.

Mercato Juventus, Vlahovic dice addio e resta in Serie A: scambio folle

Tante, nel frattempo, le società sulle tracce dell’attaccante autore di 12 reti e 2 assist in 24 presenze complessive tra tutte le competizioni. E’ il caso dell’Arsenal, iscrittasi alla corsa su input del tecnico Mikel Arteta (da tempo grande estimatore di Vlahovic). Da non escludere un trasferimento al Paris Saint Germain, che di recente ha chiesto informazioni sul suo conto. Possibile, infine, una permanenza in Serie A. Stando a quanto riportato su ‘X’ dall’insider ‘Cuadrodecruiff’, alcuni intermediari hanno infatti proposto Vlahovic al Milan (poco soddisfatto dal rendimento di Tammy Abraham e Alvaro Morata).

Nei discorsi può rientrare Theo Hernandez, anche lui in scadenza tra un anno e mezzo e non del tutto sicuro di proseguire l’esperienza in rossonero. Un’operazione complessa ed impegnativa dal punto di vista economico-finanziaria, ma comunque possibile.