La Juve fa saltare l’accordo: ribaltone capitale

Manca ancora un acquisto alla Juventus per completare il mercato di Gennaio. L’obiettivo è stato individuato. Su di lui c’era un altro club prima dell’irruzione dei bianconeri

Il pareggio a reti bianche contro il Bruges ha raffreddato un pò gli entusiasmi in casa Juventus dopo una settimana decisamente positiva per bianconeri con il pari contro l’Atalanta e la convincente vittoria con il Milan.

Contro i belgi, serviva una vittoria per continuare a inseguire un posto tra le prime otto classificate del girone di Champions League che avrebbe garantito la qualificazione diretta agli ottavi di finale. E’ arrivato, invece, l’ennesimo pareggio che, a meno di colpi di scena, costringerà la Juventus al playoff di febbraio in programma proprio a ridosso del big match di campionato contro l’Inter.

In attesa di un’altra super sfida, quella contro il Napoli di sabato prossimo, la Juventus resta molto attiva sul mercato. Dopo Alberto Costa e, in attesa dell’ufficializzazione del prestito di Kolo Muani, i bianconeri vogliono completare la sessione invernale con l’acquisto di un altro difensore. Svaniti Tomori, Hancko e Skriniar (passato oggi al Fenerbahce), la Juventus ha deciso su chi puntare.

Irrompe la Juve e salta l’accordo: ecco chi può arrivare in difesa

Stando all’aggiornamento del tardo pomeriggio fornito da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe presentato un’offerta ufficiale di prestito al Chelsea per il difensore portoghese Renato Veiga. La proposta arriva dopo i contatti dei giorni scorsi che hanno evidentemente provocato un ribaltamento della situazione. Il Chelsea e Veiga, infatti, era vicini a un accordo con il Borussia Dortmund, club che resta interessato al centrale dei Blues ma ora in svantaggio rispetto ai bianconeri.

Peraltro lo stesso Veiga avrebbe dato la sua priorità alla Juventus in attesa del possibile affondo finale di Giuntoli che deve trovare ancora l’accordo con il Chelsea sul prezzo del prestito cui dovrebbe essere aggiunto il diritto di riscatto a fine stagione.

Peraltro – riferisce sempre Fabrizio Romano – nei contatti di mercato avvenuti nelle scorse ore, Juventus e Chelsea avrebbero parlato anche di Douglas Luiz. Oltre al Manchester City anche i Blues hanno intenzione di riportare il centrocampista brasiliano in Premier League a soli sei mesi dal trasferimento in bianconero dall’Aston Villa. La Juve, per il momento, non ha aperto alla cessione di Douglas Luiz, peraltro uno dei migliori in campo nel match con il Bruges.

Su Veiga ci sarebbe stato anche un sondaggio della Lazio, impegnata con il Chelsea nella trattativa per portare Cesare Casadei in biancazzurro. La Lazio avrebbe superato definitivamente la concorrenza del Torino sul giovane talento azzurro che non ha ancora esordito in Serie A. I Blues, infatti, lo hanno acquistato per 15 milioni di euro dalle giovanili dell’Inter nell’estate 2022.