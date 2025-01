Lascia la Serie A dopo 13 anni e vola a Madrid: ufficiale il 1 luglio

Il campionato di Serie A perde uno dei suoi principali protagonisti, partenza dopo una lunga militanza: in estate volerà a Madrid

Entriamo nella fase finale del calciomercato di gennaio, con tanti affari importanti che le varie società del nostro campionato e non solo devono cercare di mettere a segno, per venire incontro alle proprie necessità e colmare le lacune delle rispettive rose. C’è da essere certi che assisteremo a diversi colpi di scena nei prossimi giorni e per tanti motivi.

Si registrano molti più movimenti rispetto al solito nel campionato di Serie A, che sta tornando protagonista della finestra di contrattazioni. Del resto, le contingenze hanno fatto sì che varie squadre avessero effettivamente bisogno di tanti ritocchi in questo periodo. Pensiamo soprattutto a Juventus, Milan e Napoli, che per motivi diversi stanno intervenendo in maniera cospicua. Ma anche altre compagini sono discretamente attive.

In questa fase finale di mercato di gennaio, attenzione anche a un altro aspetto, quello legato ad affari magari da definire già adesso, ma che avranno luogo soltanto in estate. In questo senso, la Serie A rischia di perdere un protagonista degli ultimi anni, con una lunga militanza e una storia fatta di gol decisivi e grandi successi.

Calciomercato Serie A, Dybala verso l’addio alla Roma: lo vuole Simeone all’Atletico Madrid

Anche la Roma sta cercando di muoversi molto sul mercato in entrata, per risalire definitivamente la china dopo una terribile prima parte di stagione e provare a tornare in auge per i piazzamenti europei. Ma nel frattempo, rischia di perdere Paulo Dybala, finito nella lista dell’Atletico Madrid.

Dopo le stagioni alla Juventus, anche in giallorosso l’argentino ha mostrato tutto il suo valore. Quando accende la luce, la squadra capitolina cambia volto. Ma al termine della stagione, dopo tre anni, le loro strade potrebbero separarsi. Secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, Diego Simeone chiede uno sforzo all’Atletico, per averlo a disposizione. Da sempre il ‘Cholo’ è stato un suo grande estimatore. L’occasione è ghiotta, da capire cosa accadrà in merito al contratto dell’argentino con i giallorossi. A breve dovrebbe scattare il rinnovo automatico per un’altra stagione, ma i ‘Colchoneros’, sullo sfondo, lavorano invece al colpo a parametro zero, tentando lo scippo e un approdo in rosa di alto livello a partire dal 1 luglio.