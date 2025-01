Arrivano conferme: Vlahovic resta in Serie A

Dusan Vlahovic potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione in corso ma non la Serie A con un club che ha messo il serbo nel mirino.

Appare ormai giunta al termine l’avventura di Vlahovic alla Juventus con il centravanti ex Fiorentina che con ogni probabilità in estate saluterà i bianconeri.

La stagione di Dusan Vlahovic alla Juventus è stata costellata finora da alti e bassi con il centravanti bianconero che non sembra essersi integrato al meglio con il gioco di Thiago Motta. Il destino della punta classe 2000 appare lontano da Torino con il calciatore che, insieme al suo entourage, è alla ricerca di una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore sembra essersi fatta sempre più concreta la pista che porta ad un altro club di Serie A, pronto ad accogliere il centravanti per sistemare i propri problemi offensivi.

Juventus, Vlahovic pronto a dire addio: un altro club italiano sulla punta

Nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente la voce che vorrebbe Dusan Vlahovic nel mirino del Milan. L’attaccante classe 2000 piace molto a Milanello anche se resta il problema dell’alto ingaggio percepito dalla punta a Torino. A rincarare la dose in queste ultime ore ci ha pensato Marco Varini, giornalista sportivo che sul proprio profilo X ha lanciato un’altra possibilità.

Stando a quanto affermato da Varini, il cartellino di Vlahovic potrebbe essere inserito all’interno della trattativa che potrebbe portare Fikayo Tomori alla Juventus o in quella già esistente che renderà Pierre Kalulu un giocatore della Juventus a titolo definitivo per una somma pari a 14 milioni di euro più 3 di bonus dopo i 3 versati durante la scorsa estate per il prestito.

“Io continuo a non capire – ha affermato Varini sul proprio profilo – come non si sia pensato all’inserimento di Dusan nell’eventuale trattativa Tomori, oppure in quella già prevista di Kalulu. Prende tanto ma sa benissimo di essere ai margini della Juve, sa che perdere altro tempo potrebbe diventare problematico per la sua carriera e che tanto non prenderà più quell’ingaggio. Credo che il margine per trattare ci sia…”.

I rapporti tra le due società sono ottimi e la formula per l’arrivo di Vlahovic a Milanello potrebbe essere trovata in estate. Andrebbe risolto il problema dell’ingaggio percepito dalla punta, più di 10 milioni di euro a stagione che i rossoneri non possono permettersi. Resta difficile però, immaginare in questo momento un club disposto a corrispondere tale cifra all’ex attaccante della Fiorentina.