Follia Inter: colpo da 120 milioni

Colpo da 120 milioni, l’Inter sbaraglia la concorrenza: affare possibile, i tifosi non riescono a crederci

Il mercato di gennaio può ancora regalare grande sorprese ai tifosi dell’Inter. A quanto trapela da fonti estere, Beppe Marotta starebbe lavorando a fari spenti per mettere a segno un colpo spettacolare, uno di quelli in grado di cambiare una stagione. Un affare difficile, ma non impossibile, e che potrebbe concretizzarsi anche nel prossimo mercato estivo, qualora non dovessero esserci le possibilità di chiudere l’affare nei prossimi giorni.

D’altronde, i margini temporali, considerando che alla fine del mercato manca all’incirca una settimana, non sono poi così ampi. Trattandosi di un affare davvero importante, un colpo da 120 milioni, l’Inter ha forse bisogno di più tempo per riuscire a limare ogni dettaglio, per riuscire a definire ogni aspetto di una trattativa che potrebbe portare alla corte di Simone Inzaghi un vero fenomeno, un calciatore in grado di far sognare i tifosi.

Certo, la concorrenza non manca. Convincere un giocatore del genere non è mai semplice. Serve infatti non solo la giusta offerta a livello economico, ma anche un progetto in grado di stuzzicare le fantasie e la sete di vittoria. Un tipo di progetto che in realtà l’Inter ha cominciato già da tempo e che potrebbe rivelarsi decisamente attrattivo anche per un campione abituato a vincere molti trofei in ogni stagione.

L’Inter tenta il colpo a sorpresa: i tifosi non riescono a crederci, è un giocatore da 120 milioni

Mentre il Manchester City guarda in Italia per trovare il giusto rinforzo, come il tanto desiderato Cambiaso della Juventus, l’Inter a quanto pare guarda alla corte di Guardiola per individuare quei giocatori di esperienza e qualità che possano far fare un ulteriore salto di qualità a una rosa già ampiamente competitiva su ogni fronte.

In particolare, gli occhi di Marotta si sarebbero posati su Jack Grealish, fuoriclasse britannico ex Aston Villa che negli ultimi tempi ha trovato sempre meno spazio nell’undici di Guardiola, anche a causa di qualche problema fisico di troppo.

Pur non essendo ufficialmente sul mercato, l’ala sinistra classe 1995 è sicuramente tra i giocatori cedibili, tra quelli che il City non tratterrebbe con la forza davanti a un’offerta congrua. Non a caso, negli ultimi tempi sarebbe finito nel mirino di squadre come il Manchester United, il Tottenham e il Newcastle.

A quanto riferito dal Sun, però, anche alcune big europee starebbero monitorando la situazione, pronte a piazzare l’offerta a sorpresa. Tra queste non solo il Borussia Dortmund, ma anche l’Inter. In particolare la squadra campione d’Italia sarebbe pronta a presentare un’offerta importante per superare la concorrenza, convinta di poter ridare a Grealish la centralità di cui far brillare di nuovo il suo talento.

Resta da capire quale tipo di offerta potrà convincere Guardiola a cedere il proprio giocatore, considerando che solo pochi anni fa, nell’estate del 2021, aveva investito circa 120 milioni di euro per portarlo via da Birmingham. Una valutazione ovviamente fuori mercato, ma che deve essere tenuta in considerazione. Perché difficilmente il City accetterà di svendere quello che resta comunque uno dei gioielli del calcio britannico.