Napoli-Juventus, asse caldissimo: affare clamoroso

Il Napoli e la Juventus si preparano a piazzare diverse operazione di mercato. L’affare in vista è clamoroso.

Si preannunciano intensi e ricchi di sorprese gli ultimi giorni della sessione invernale per il Napoli e la Juventus. Entrambe, infatti, proveranno a regalare ai rispettivi allenatori nuovi rinforzi per centrare gli obiettivi prefissati: vincere lo scudetto da una parte, centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League dall’altra. Gli azzurri, al momento, sono impegnati nella trattativa riguardante Alejandro Garnacho mentre i bianconeri continuano ad essere alla ricerca degli adeguati sostituti di Gleison Bremer e di Juan Cabal.

Antonio Conte, per sostituire Khvicha Kvaratskhelia passato al Paris Saint Germain in cambio di 70 milioni, ha chiesto espressamente l’ala sinistra di proprietà del Manchester United. I Red Devils non si sono opposti all’idea di farlo partire ma, per produrre la fumata bianca, continuano a chiedere circa 65 milioni. I partenopei, dal canto loro, si sono detti disposti ad arrivare ad un massimo di 55 tra parte fissa e variabile. Già trovata, intanto, l’intesa con il classe 2004 sulla base di un quinquennale da 4 milioni netti.

La Vecchia Signora, invece, resta sulle tracce di David Hancko e di Renato Veiga. Il 27enne slovacco del Feyenoord ha fatto sapere di gradire la destinazione e spinge affinché l’affare vada in porto: il problema, per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, risiede nel fatto che gli olandesi lo valutano tra i 25 e i 30 milioni. Il 21enne del Chelsea rappresenta un’opzione credibile ma va vinta la concorrenza del Borussia Dortmund. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Lloyd Kelly, militante tra le fila del Newcastle. Una volta sistemare le priorità, la Juve ed il Napoli proveranno poi ad ingaggiare un elemento offensivo.

Asse Napoli-Juventus: lanciato il guanto di sfida sul mercato

Le due società, in particolare, hanno messo nel mirino lo stesso giocatore: si tratta di Dodi Lukebakio, autore di 9 reti in 21 apparizioni complessive con indosso la maglia del Siviglia. Conte e Motta apprezzano molto le doti del belga, in primis la duttilità e la capacità di giocare sia a destra che a sinistra nel tridente offensivo. Gli andalusi non lo considerano incedibile. Anzi, sono pronti a venderlo al miglior offerente. Nel frattempo, hanno provveduto ad esporre il prezzo in vetrina.

Per acquistare il 27enne serviranno 30 milioni: cifra, questa, che consentirà agli spagnoli di iscrivere a bilancio una preziosa plusvalenza visto che per comprarlo dall’Hertha Berlino nell’agosto 2023 ne erano serviti 10. Il guanto di sfida è stato lanciato. Giuntoli, come riportato su ‘X’ dal giornalista Ekrem Konur, lo monitora attentamente ma il Napoli non parte battuto.