No per Cambiaso: ecco chi lascerà la Juventus tra pochi giorni

La Juventus non vuole cedere Andrea Cambiaso, ma un altro giocatore è destinato a lasciare i bianconeri nei prossimi giorni: ecco chi andrà via

Mancano pochi giorni al termine della sessione invernale di mercato e la Juventus sta lavorando freneticamente per puntellare la propria rosa con innesti che possano apportare qualità e personalità in mezzo al campo e all’interno dello spogliatoio.

In attesa del via libera per Kolo Muani, per il quale si attende solo che il Paris Saint-Germain risolva la sua situazione legata allo slot prestiti, i bianconeri si stanno concentrando sul reparto difensivo. I nomi caldi sono quelli di Renato Veiga del Chelsea e Lloyd Kelly del Newcastle che hanno superato negli ultimi giorni la concorrenza di Tomori, per il quale il Milan non ha aperto alla cessione su indicazione di Conçeiçao, e di Hancko che non verrà liberato dal Feyenoord in questa sessione.

Da tenere d’occhio in questi ultimi giorni di mercato, però, anche il fronte uscite dove potrebbe esserci una cessione eccellente. Nonostante una stagione che stenta a decollare, alcuni giocatori bianconeri fanno gola ai top club europei e tra questi ci sono Douglas Luiz e soprattutto Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Manchester City.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal giornalista di DAZN Orazio Accomando a “Ti Amo Calciomercato”, trasmissione in onda su YouTube sul canale di Calciomercato.it non saranno questi due a lasciare la Juventus, ma Nicolò Fagioli.

Juventus, Fagioli verso l’addio: il centrocampista è sacrificabile

Né Cambiaso né Douglas Luiz lasceranno la Juventus in questa sessione di mercato secondo quanto riportato da Orazio Accomando. Intervenuto all’interno della trasmissione “TI Amo Calciomercato” in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, il giornalista di DAZN ha fatto sapere come i bianconeri non abbiano intenzione di cedere i due giocatori e solo un’offerta davvero indecente potrebbe farli vacillare.

Almeno fino a giugno, la Juventus vuole mantenere i due giocatori in rosa e solo dopo, se arriveranno offerte, si prenderà una decisione. Diverso, invece, il discorso riguardante Nicolò Fagioli che sta giocando con il contagocce, trovandosi molto indietro nelle gerarchie di Thiago Motta. Secondo Accomando, il centrocampista è considerato sacrificabile: ” Chi può partire è Fagioli e non Cambiaso e Douglas Luiz. Il mercato è in continua evoluzione, ma la vedo difficile che possano lasciare Torino”

Dalla cessione di Fagioli, la Juventus potrebbe e vorrebbe ricavarci una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Sul centrocampista c’è ancora l’interesse del Napoli che non ha ancora affondato il colpo, mentre all’estero piace molto al Marsiglia. Al momento c’è solo interesse da parte dei due club, ma è probabile che una trattativa possa accendersi negli ultimissimi giorni di mercato per consentire alla Juventus di poter fare casa e mettere da parte un buon gruzzolo per l’estate.